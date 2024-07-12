基北北桃TPASS 登錄減碳存摺抽好禮

桃園市長張善政（右起）、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑一同出席「基北北桃『我的減碳存摺』全民運動」論壇。（記者田裕華攝）

2024/07/12 05:30

〔記者何玉華、陳璟民／綜合報導〕TPASS基北北桃都會通通勤月票去年七月一日上路，大眾運輸工具使用率提升，四縣市聯手再推『我的減碳存摺』全民運動，希望以加抽好禮的誘因，讓更多民眾使用大眾運輸，四個市提供的獎品，均在同一個抽獎平台，民眾不分戶籍可一起抽獎。

送北北桃YouBike 前60分鐘免費票卡

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台北市加碼送台北捷運兩年吃到飽「VVIP雙年票」及「北北桃YouBike不限次數前六十分鐘免費VVIP票卡」各五張；新北市提供淡海輕軌、安坑輕軌一八○日票、在地小農茶葉等；基隆市提供智崴公司營運的火車站舊站Aniverse門票折價券等特色獎項。

4市首長 昨表揚合作推動企業

桃園市長張善政、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜與基隆市長謝國樑，昨出席「基北北桃『我的減碳存摺』全民運動」論壇，共同表揚合作推動搭乘大眾運輸里程數轉換成每天碳排放量卓著的模範企業，也加碼好禮鼓勵民眾登錄活動，可參加月月抽、滿額抽、週五加碼抽及減碳英雄榜等拿好禮。

張善政說，市府積極佈設YouBike 2.0站點及推出YouBike 2.0E電輔車，逐步增加低碳運具，並因應搭乘人數增加，透過加速桃園捷運建設、調整桃園機場捷運班次、改善公車路線及班次等方式，提升桃園公共運輸服務，減少私人運具使用，實現減碳目標。

蔣萬安表示，TPASS通勤月票去年至今發卡六一○萬張，累計四．九億人次，運具轉換提升到七 ．三三％，尤其今年二月推出YouBike前卅分鐘免費後，近廿五％從私人運具轉換到YouBike。

侯友宜說，TPASS通勤月票上路後，新北市大眾運輸運量成長率十％；桃園的整個公共運輸量則是提升卅六％，機場捷運運量更是提升了八十六％。

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