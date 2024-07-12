桃園7月後新、增、改建 房屋稅多17.6%

桃園市政府調整房屋單價，七月以後新、增、改建房屋，將比之前多繳17.6%房屋稅。（記者謝武雄攝）

2024/07/12 05:30

房屋標準價格今年重評 不動產評價委員會依2015年基準調升30％

〔記者謝武雄／桃園報導〕依據房屋稅條例第十一條，房屋標準價格每三年重新評定，桃園市依規定今年得重評，考量房屋建造成本、營造工程物價總指數提升及納稅義務人稅賦負擔，桃園市不動產評價委員會開會評定標準單價依二○一五年基準調升卅％，與三年前單價比較，等同漲了十七．六％，適用於七月以後新、增、改建房屋，另調整五二二條街路地段率，包括調升五○二條、調降廿條，重評後地段率不分新、舊屋一體適用，反映商圈興衰。

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502條街路地段率調升 20條調降

市府地方稅務局長姚世昌昨說，以往地段率是固定的，而非浮動的，無法反映商圈變化，例如桃園大廟景福宮一帶曾是桃園區最繁榮路段，如今已經沒落，若適用舊的地段率，對屋主不公平，調整後則較公平，而桃園藝文特區周邊越來越繁榮，各項租金水漲船高，因此房屋稅會隨著地段率調漲而增加。

姚世昌表示，桃園市在二○一五年將房屋單價調漲六十％，二○二一年參酌營造工程物價指數，依照二○一五年基準再加十％，總計調漲七十％，今年再加卅％，達到一百％，比起二○一五年單價等於漲了一百％，與三年前單價比較，等同漲了十七．六％。

取得使照年份計算 老屋沒影響

姚世昌說，桃園市不動產評價委員會五月卅日開會，重新評定房屋標準價格有關事項，並經市府於六月廿五日公告、七月一日實施，「房屋單價」雖然調漲，但對老房屋沒有影響，是針對取得使照年份的「房屋單價」來計算，也就是說新的房屋單價適用於七月以後新房子。

地段率 反映所處街道繁榮程度

姚表示，為合理反映房屋建造成本，參酌營造工程物價總指數增幅，並考量納稅義務人稅賦負擔，所以標準單價調升卅％；地段率係按房屋所處街道村里的商業交通情形及房屋的供求概況，比較實價登錄價格變化情形而訂定標準，主要反映房屋所處街道繁榮程度；地段率適用七月之前興建舊房屋，最新地段率可連結至稅務局官網「網路櫃臺／查詢／房屋街道等級調整率查詢」查詢。

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