《嘉義》民雄8公頃舊靶場 爭設運動園區

民雄鄉代會希望公所儘快辦理都市計畫用地變更，活化舊北勢子靶場國有土地。（記者王善嬿攝）

2024/07/12 05:30

閒置數十年成為髒亂點 鄉代會要求公所儘速辦理都計用地變更

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣民雄鄉北斗村舊北勢子靶場一塊八公頃國有地，閒置數十年，成為地方髒亂點，鄉公所爭取新建全民運動園區，鄉代會昨安排現地考察，督促鄉公所儘快以專案方式辦理都市計畫用地變更並予活化，鄉長林于玲表示，將爭取縣府及中央資源，打造全新山區運動場域。

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國產署土地 將辦理公地撥用程序

林于玲昨與民雄鄉代會主席涂文生及多位鄉代前往北斗村舊北勢子靶場、一六二乙線縣道往立全新村路口進行現地考察。

林于玲指出，嘉縣首座全民運動館「水上鄉全民運動館」將設置在水上鄉柳林國小旁，民雄鄉為全縣人口最多的鄉鎮，卻沒有全民運動場館；舊北勢子靶場為國有財產署國有地，面積約八公頃，荒廢數十年，雜草叢生，成為髒亂點，她擔任縣議員期間，曾建議鄉公所規劃設立運動場館未獲認同。

林于玲表示，舊北勢子靶場國有地屬於頭橋都市計畫區，為農業區用地，公所正進行都市計畫通盤檢討，將儘快辦理用地變更，並委託顧問公司先期規劃，待都市計畫書圖變更完成，即向國有財產署辦理公地撥用行政程序，後續爭取縣府或中央經費設置全民運動園區，成為山區運動設施亮點。

中科院、無人機園區開發 人口增

涂文生指出，民雄鄉西邊現有運動公園，然而北斗村近年人口迅速發展，還有中科院民雄院區、民雄航太無人機園區陸續開發，希望東邊也開闢規劃棒球場、運動設施等，均衡區域發展，讓民眾有更完善運動休閒場所。

斥資1.8億元 水上運動館年底完工

縣府教育處表示，「水上鄉全民運動館」向教育部體育署爭取一億元補助，加上縣府配合款八七四九萬元，總計一．八億餘元經費興建，預計十二月底完工，已辦理促參方式招商營運說明會，預計九月上網公告招商，民雄鄉目前則尚未有相關規劃。

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