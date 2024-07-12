《雲林》退而不休 林宜廷獲教部教育奉獻獎

66歲退休校長林宜廷（左四）獲教育奉獻獎殊榮，縣議員李明哲（左一）等人前往張貼紅榜祝賀。（記者黃淑莉攝）

2024/07/12 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕六十六歲退休校長林宜廷獲教育部教育奉獻獎殊榮，各界前往貼紅榜祝賀。林宜廷說，退休前是在一個學校服務，退休後服務好幾十所學校，縣議員李明哲指出，宜廷校長退而不休，為教育奉獻一生，獲獎實至名歸，更是雲林之光。

林宜廷師專畢業後回雲林任教，利用課餘進修取得中正大學教育研究所碩士學位，二○一一年退休，李明哲表示，林校長退休後持續投入各項社會教育工作，擔任課程督學協助課程發展與教學研究，參與到校輔導工作，並將服務拓展至社區，推動硬筆書寫，也在西螺七崁武術文教基金會擔任志工，發揚及傳承武術。

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推動硬筆書寫 傳承武術

林宜廷指出，獲獎對他是很大的鼓勵，退休十多年對教育還是有份使命感，大家給他這麼多的機會去服務，可說是從事教育工作獲得的福報。

林宜廷說，他喜歡看書、讀報，看到很多名人佳句就給自己一些提醒，像已故英國女王登基時說過，「不管時間多長，她就是要奉獻一生」，最近又讀到西方詩人紀伯倫的書裡面有一句話「我們因為走太遠了，所以忘掉當時為什麼要出發」，這些話讓他反思自己退休十三年來，所有付出都非常值得。

退休10多年對教育仍有使命感

林宜廷表示，大家都推崇音樂之父巴哈的作品多麼經典，巴哈回答「我只是努力的工作而已啊」，回顧在學校服務卅多年及退休十年，他也只是努力的工作而已，往後還是會這樣努力工作。

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