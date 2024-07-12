《報案、消防派遣時間竟相同》晴空匯火警報告 挨批複製貼上

2024/07/12 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市晴空匯五二六惡火釀兩名勇消殉職及三五一人疏散，至今還有家歸不得，市議會下週臨時會要求消防局進行晴空匯大樓火警消防暨建築公安專案報告，市議員林彥甫卻發現消防局提供的報告，無論是報案時間，或四個分隊和二大隊的派遣時間、出勤時間及抵達時間竟完全一樣，痛批是複製貼上，想掩蓋真相。

竹市消防局︰資料誤繕

對此，新竹市消防局解釋，是資料誤繕，將盡速修正並重新提供更正檔案，也感謝民代協助校正。

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林彥甫說，黨團拿到晴空匯報告資料時，才翻開沒幾頁，就發現讓人傻眼的誇張資訊，無論是「報案人資料」或是「派遣明細」，竟出現連續六個不同報案人，都是同樣時間點，甚至同秒數的報案時間，派遣紀錄上，也出現四個分隊跟二大隊同時間、同秒數出勤。

林彥甫質疑，消防局內部的派遣紀錄，都有清楚的時間點跟原始資料，拿這樣的假資料要來議會報告，會讓人質疑資料的真實性跟可信度。時力黨團七月一日已發文要求提供火災當日的「火災案件紀錄表」，但到現在依然還沒提供。質疑消防局到底在怕什麼，派遣時間、出勤時間和抵達時間怎可能一模一樣，根本複製貼上。

消防局表示，經了解後發現確實是資料誤繕，已致電向議員說明，將盡速修正並重新提供更正後的資料。

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