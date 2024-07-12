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新竹火車站地下道 街友盤據民眾怕怕

新竹火車站地下道街友盤據，民眾抱怨不敢走。 （記者洪美秀攝）

新竹火車站地下道街友盤據，民眾抱怨不敢走。 （記者洪美秀攝）

2024/07/12 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市有讀者投訴反映，新竹火車站地下道已成街友盤據場所，街友把塑膠箱等家當擺在地下道，還大剌剌躺在地下道走道中間，諷地下道已成新竹獨有的「岩盤浴」，旅客或行人經過都得左閃右避，如果與街友對看還會被咆哮，行人心驚驚，地下道除街友搶佔，夏天到更充斥尿味及汗臭味。

竹市府︰巡訪關懷 加強清掃

市府社會處表示，有關火車站地下道遭街友佔用，警察局轄區員警都或到場關切並請街友自律。市府除每週固定三次夜間訪視，及不定期巡訪街友經常露宿的地點，後續也會與相關局處持續關懷及勸導，並請街友保持環境整潔。

另環保局也會定期每週兩次清掃地下道，且會由工務處不定時加強清掃，後續會調整聯合巡查頻率。街友如有經濟與安置照顧議題，會請社政單位協助處理；若遇街友有行為失序問題，則會由警政單位辦理，市府會即時掌握街友現況及處置。

人躺路中堆置家當 民怨不敢走

有旅客及學生族抱怨稱，每天行經新竹火車站地下道，但地下道幾被街友佔據，讓行人心驚驚，尤其是清晨或晚上，根本不敢走地下道，不少街友躺在地下道中間，諷地下道已成新竹獨特岩盤浴奇景，街友會把家當擺在地下道，從塑膠箱到櫃子都有，還有被子及各種衣物，如果與街友對視，還會被咆哮，加上夏天，地下道充滿尿味及汗臭味，也質疑這種情況已很久了，反映多次，市府都不管不處理。

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