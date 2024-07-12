不滿管倒土 苗縣議員被恐嚇「灌水泥」

苗栗縣議員陳光軒監督與舉報土方棄置、廢棄物濫倒不手軟。（陳光軒提供）

2024/07/12 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕民進黨苗栗縣議員陳光軒監督與舉報土方棄置、廢棄物濫倒等環保事件不手軟，連非選區民眾都「慕名」找他陳情；不料，他於十日遭電話恐嚇「灌水泥」，已報警處理。苗栗縣警察局長陳世煌表示，警方已就陳光軒所提供的證據，彙整報請苗栗地檢署指揮偵辦。

陳光軒表示，九日近午，他服務處接到一通無號碼又不願表示姓名的電話，指當下有許多大車載土在頭份和新竹寶山交界處傾倒廢土；他立刻驅車前往，但僅發現數台空車從寶山往頭份方向出來，隨後他開車在附近隨處晃晃檢視一下，發現有人在路旁拿著對講機東張西望，他認為有異，便停車在附近觀察一下。

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陳光軒說，之後，對方就上了車並駕車尾隨他，且不久後又加入另一輛車，兩車分別行駛在他的車子前後，「我迴轉他們就迴轉，我停車他們也停車」，他擔心會有危險且他的車上還有助理，遂打電話給頭份警方請求協助，經員警到場，才擺脫對方。警方也對其中一輛車進行盤查，但對方僅稱在路邊休息，未多說明即離開。

陳光軒說，結果於前晚就接到恐嚇電話，對方劈頭就是一陣痛罵，然後還報上姓名，對方說是他叫人去跟蹤的，對方並問他為什麼要管其倒土，還說會到他住家去倒土、灌水泥。

陳世煌表示，前晚獲悉此事後，即主動與陳議員連繫，議員於前晚到頭份警分局報案，警方會就其所提供證據，彙整報請苗栗地檢署指揮偵辦。

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