為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

不滿管倒土 苗縣議員被恐嚇「灌水泥」

苗栗縣議員陳光軒監督與舉報土方棄置、廢棄物濫倒不手軟。（陳光軒提供）

苗栗縣議員陳光軒監督與舉報土方棄置、廢棄物濫倒不手軟。（陳光軒提供）

2024/07/12 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕民進黨苗栗縣議員陳光軒監督與舉報土方棄置、廢棄物濫倒等環保事件不手軟，連非選區民眾都「慕名」找他陳情；不料，他於十日遭電話恐嚇「灌水泥」，已報警處理。苗栗縣警察局長陳世煌表示，警方已就陳光軒所提供的證據，彙整報請苗栗地檢署指揮偵辦。

陳光軒表示，九日近午，他服務處接到一通無號碼又不願表示姓名的電話，指當下有許多大車載土在頭份和新竹寶山交界處傾倒廢土；他立刻驅車前往，但僅發現數台空車從寶山往頭份方向出來，隨後他開車在附近隨處晃晃檢視一下，發現有人在路旁拿著對講機東張西望，他認為有異，便停車在附近觀察一下。

陳光軒說，之後，對方就上了車並駕車尾隨他，且不久後又加入另一輛車，兩車分別行駛在他的車子前後，「我迴轉他們就迴轉，我停車他們也停車」，他擔心會有危險且他的車上還有助理，遂打電話給頭份警方請求協助，經員警到場，才擺脫對方。警方也對其中一輛車進行盤查，但對方僅稱在路邊休息，未多說明即離開。

陳光軒說，結果於前晚就接到恐嚇電話，對方劈頭就是一陣痛罵，然後還報上姓名，對方說是他叫人去跟蹤的，對方並問他為什麼要管其倒土，還說會到他住家去倒土、灌水泥。

陳世煌表示，前晚獲悉此事後，即主動與陳議員連繫，議員於前晚到頭份警分局報案，警方會就其所提供證據，彙整報請苗栗地檢署指揮偵辦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播