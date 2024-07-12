基北北桃TPASS減碳存摺 抽獎送好禮

2024/07/12 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕基北北桃都會通交通月票去年七月一日上路，大眾運輸工具使用率提升，四縣市聯手再推「基北北桃我的減碳存摺全民運動」，希望以鼓勵加抽好禮的誘因，讓更多民眾使用大眾運輸，台北市加碼送北捷兩年吃到飽「VVIP雙年票」及「北北桃YouBike不限次數前六十分鐘免費VVIP票卡」各五張；新北市則提供了淡海輕軌、安坑輕軌一八○日票、在地小農茶葉等農產品小物。

送北捷、YouBike VVIP票卡

台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑昨一起出席「基北北桃我的減碳存摺全民運動」論壇活動，共同表揚合作推動搭乘大眾運輸里程數轉換成每天碳排放量卓著的模範企業，也加碼好禮鼓勵民眾登錄活動，可參加月月抽、滿額抽、週五加碼抽及減碳英雄榜等拿好禮。

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蔣萬安表示，基北北桃都會通交通月票去年上路至今，發卡六一○萬張，累計四．九億人次，運具轉換提升到七 ．三三％；尤其今年二月推出YouBike前卅分鐘免費後，近廿五％從私人運具轉換到YouBike。侯友宜則表示，新北市大眾運輸運量成長率十％；桃園的整個公共運輸量則是提升卅六％。

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