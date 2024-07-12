大巨蛋未符演唱會需求 監院糾正北市

2024/07/12 05:30

〔記者林哲遠、李文馨、何玉華、甘孟霖／台北報導〕台北大巨蛋是否能舉辦演唱會受各界關注，監委林盛豐、王美玉昨表示，台北市政府漠視其他非體育如演唱會使用的適法性，導致紛爭不斷；內政部未正視大巨蛋多元化複合使用需求，為此監察院通過對台北市政府、內政部糾正案。

內政部也遭糾正

對此，內政部國土管理署長吳欣修昨於部務會報會後記者會表示，對於未來多元複合建築的建築物型態、防火避難空間的設計，內政部會再重新檢討。台北市政府副發言人李政軒表示，關於監察委員指正的問題，市府尊重，這些也是市府一直以來努力處理的問題，一定會審慎面對、積極改進，不負國人期待。

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監委表示，大巨蛋體育館是經行政院核定為國家重大經濟建設之一，台北市政府未能本於權責面對相關建管法令或內政部釋示，漠視藝文表演或演唱會使用形式之適法性，引致紛爭不斷；內政部業管建築技術規則內的建築物使用類組，對於演唱會使用形式，欠缺明確規範，北市政府二○一七年起曾多次函請內政部釋示，內政部均未明確加以解釋，顯然忽略大巨蛋是行政院核定國家重大經濟建設，未能正視大巨蛋複合使用需求，均有怠失。

監委提及，大巨蛋營運單位所提「防災及緊急應變計畫」欠缺審議機制，報府即同意備查，有欠妥當；另外，使用執照但書的「室內避難管理對策」也無審議制度，涉及強化避難逃生演練與避難管理，台北市政府應就闕漏，詳加檢討，保障人民之生命自由財產。

另外，監委也提出，有關增加地下一層避難層認定爭議，應回歸建築設計本質是否真能確保公眾安全，強化監督量能，並基於風險管理角度，防範未然，避免踩踏事件發生；電腦模擬與都市防災爭議，監察院對於北市府都市設計審議委員會的合議結果予以尊重，但外界或有質疑北市府有「私設刑堂」、「刁難」，或有質疑「強行過關」、「護航」等情形，內政部應就相關疑義，允宜通盤檢討建立標準。

對此，遠雄副總經理楊舜欽表示，一切尊重權責機關，大巨蛋能符合多功能用途場館一直是目標，目前也正進行消防安全驗證作業當中。

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