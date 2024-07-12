淹水救助最高2萬 地下室沒住人無法申請

2024/07/12 05:30

〔記者林承鴻／台北報導〕十日午後雙北下大雨，台北市截至當天晚上七點共收到六十四件積淹水災情通報，社會局提供淹水達五十公分以上，且有居住事實之現住戶向區公所申請災害救助金，每戶最高二萬。信義區黎平里民王先生指出，雖然地下室淹水，但因為一樓是公司行號，所以不能申請災害救助金；另一位里民L先生也說，三年前房屋同樣淹水，財損慘重，但因地下室沒有住人所以不能申請。

L先生說，十日大雨造成一樓跟地下室積水，令他想起二○二一年六月四日淹水災情，當時地下室淹水財損約幾十萬，一樓也淹到膝蓋，里長有打電話過來問地下室有沒有住人，他據實以報，後來才知道原來是在問救助金。L先生說現在地下室很少會住人，就算有住人，淹水時人一定會先跑出來，真正受到損失的是擺放在地下室的個人物品，他認為災害救助金發放標準及規定有檢討空間。

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根據大安區公所網頁，淹水災害救助金核發標準為住屋淹水二十公分以上未達五十公分，發給救助金六千元；淹水五十公分以上，未達一百公分者發給救助金一萬元；淹水一百公分以上者發給救助金二萬元，以門牌一戶計算，且須有居住事實。以L先生的例子來說，是否有居住事實是由里長認定，似乎不夠嚴謹。

王先生說，三年前的大雨把地下室整個淹沒，災損達二百多萬，昨天緊急拿大件物品擋住一樓通往地下室的階梯，淹水情況才沒有像三年前嚴重。王先生無奈表示，不期待市府給救助金，發生淹水只能靠自己處理，里長有請環保局協助清運大量泡水廢棄物就很感恩了。

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