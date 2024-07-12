雷雨炸北市 二殯、行善社宅淹水 議員批柯20億蓋瑕疵建設

行善社宅一樓下大雨庭院成為小河。（台北市議員陳怡君提供）

2024/07/12 05:30

要求重新檢討排水設施 蔣萬安：將投數十億提升降雨容受力

〔記者楊心慧、何玉華／台北報導〕午後大雷雨，北市傳出積淹水災情，市議員陳怡君發現前市長柯文哲所蓋的行善社宅、第二殯儀館新大樓積水嚴重，甚至行善社宅有住戶家排水孔不斷噴水，淪室內噴水池，她批評花二十六．四七億公帑蓋出瑕疵建設，市長蔣萬安應重新檢討排水設施及建築設計，作為日後施政借鏡；蔣萬安昨受訪坦言，淹水災情集中南港及信義區，因此去年十月下定決心投入數十億元，將下水道的降雨容受力從七十八．八毫米，提升到八十八．八毫米。

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蔣萬安昨受訪說明，台北市十日大豪雨，造成淹水災情，並集中於南港區跟信義區，挹翠山莊十分鐘就累積卅四毫米雨量，超過雨水下水道的保護標準，雖將投入數十億元提升降雨容受力經費高，但這必須即刻來做，也呼籲民眾在汛期間提高警覺，要有自主防災意識，與市府共同努力面對極端氣候所帶來可能的災情。

都發局：時雨量超出社宅儲留池設計

台北市都發局回應，台北市社宅排水均依規範設計，考量歷年時雨量平均標準加上一定係數後設計，並規劃雨水儲留池，以避免造成公共排水負荷，但遇近期時雨量超過設計雨量時，建物內雨水儲留已滿，外側公共排水溝滿載時，會造成倒冒或基地內積水，已請廠商改善，並檢討精進通案排水系統設計原則。

二殯研議增設防雨捲簾及排水管線

台北市殯葬管理處表示，第二殯儀館周遭十日時雨量高達一○三毫米，強降雨時雨量遠超大樓排水系統負荷，因該樓層排水系統未即時宣洩，造成部分樓層梯廳積水，後續積水迅速排完，並立刻清潔場地、恢復原狀，將研議增設防雨捲簾及排水管線等，防止大雨潑入梯廳，並加強排水效率。

號稱智慧宅 行善社宅連排水都做不好

陳怡君接獲社宅民眾投訴，行善社宅一樓庭院只要逢雨，就會瞬間成為小河，民眾一出門鞋子立刻泡水，排水溝根本沒作用，更誇張的是社宅住戶家中陽台排水孔的水倒灌，造成前陽台積水外，就連室內也進水，讓住戶不堪其擾。

有民眾批評，前市長柯文哲規劃的社宅看似智慧，有太陽能板、免治馬桶、智慧電子鎖及對講機智慧裝置，社宅的品質卻一點都不智慧，頻繁漏水、積水，讓住戶不堪其擾。另有民眾投訴指新蓋的第二殯儀館場館新大樓也積水，陳怡君質疑，排水溝起不了作用，花數十億公帑所蓋的建設，逢雨就積漏水，連最基礎的排水都做不好。

第二殯儀館新大樓大雨後常積水一片。（台北市議員陳怡君提供）

行善社宅民眾家中陽台嚴重積水。（台北市議員陳怡君提供）

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