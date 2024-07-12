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《台中》收托「大星兒」 知星日照站7月底開張

前立委黃國書秀出自己與兒子「歲月靜好」的彩墨書法作品。（記者蘇金鳳攝）

前立委黃國書秀出自己與兒子「歲月靜好」的彩墨書法作品。（記者蘇金鳳攝）

2024/07/12 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市目前有十八個身障者日照站，仍有多區無日照站，致使十八歲以上身障兒無法在地照顧，根據社會局統計，目前約三四八位身障兒需要社區服務；已卸任立委的黃國書有一位二十歲自閉症兒子，他成立「知書文教公益協會」，除了書法傳承，還與台中市自閉症協會合作，要為十八歲以上的自閉症大朋友成立「日照站」，讓家長白天上班前可將大「星兒」送到日照站，下班再接回家，經過努力，已找到西區「知星日照站」，預計七月底成立。

社會局表示，目前未設身障日照站的有大肚、龍井、大雅、新社、和平、神岡、大安等區，社會局正努力克服困難朝「區區有身障兒日照站」努力。

前立委黃國書指出，星兒們一般都是高中畢業後就不再升學，有能力做一些工作，如洗車、烘焙或小作手，有些無法就業可能就在家中，若是雙薪家庭，就有一人須辭職來照顧這個大孩子。

對此黃國書感同身受，盼能有一個西區自閉症日照站，過去社會局一直找不到地點，他協助尋找，剛好林業生基金會在西區的據點要搬到嘉義，他向基金會表達成立日照站的意願，獲基金會支持，「知星」約可收托十五名，預計七月底試營運。

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