《台中》暑假遊后里馬場 看馬戲團、騎鐵馬

后里馬場提供騎馬牽乘體驗。（觀旅局提供）

2024/07/12 05:30

〔記者歐素美、蘇孟娟／台中報導〕暑假到台中后里騎鐵馬、看馬戲團！后里馬場在暑假推出四○○雙馬套票，持票可入園參觀百年馬廄及駿馬、觀賞精采的「美洲瘋馬夢想大馬戲團」表演，還可騎自行車飽覽后豐鐵馬道及東豐自行車綠廊美景，體驗駿馬及鐵馬，一票到底。

「風神寶寶」週六首演兒童劇

另外，「風神寶寶兒童劇團」將於七月十三、十四日在台中國家歌劇院，首演宜蘭神話「噶瑪蘭公主與烏龜將軍」，為今年歌劇院夏日放／FUN時光系列揭開序幕！該劇以歌仔戲曲調為骨幹重新編曲，以貼近孩童的語彙，打造歡樂又具深意的兒童劇。

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觀旅局長陳美秀表示，后里馬場以促參案委外營運管理，今年特別邀請來自美洲、歐洲及非洲等國家的特技演員長駐表演，自農曆春節推出後深受民眾喜愛，獲得廣大的回響。馬場園區內除有馬戲團，還有綠茵、老樹、古蹟及歷史建築。

與單車租賃業者推400雙馬套票

后里馬場營運團隊執行長俞惟中表示，「美洲瘋馬夢想大馬戲團」結合鐵球機車表演、高空金字塔走鋼索等刺激極限挑戰，還有歐式馬匹分列迎賓、非洲快速蹬人特技、軟鋼絲雜耍、音樂小丑逗趣秀，展現豐富多樣的馬戲藝術風貌。

為了連結馬場園區周邊產業和觀光資源，特別與自行車租賃業者合作推出四○○元雙馬優惠套票。

「風神寶寶兒童劇團」團長陳昭賢指出，台灣有很多可愛的地名、有趣的傳說，但兒童未必知道，因此，今年開啟「寶寶遊台趣」系列，要將台灣在地文化介紹給兒童。

后里馬場在暑假推出「雙馬套票」，邀民眾看馬戲團、騎鐵馬，一票到底。（觀旅局提供）

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