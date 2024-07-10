東螺溪畜牧糞尿中心 日處理600公噸

東螺溪沿岸污染嚴重，圖為廢污水排放的畫面。（民眾提供）

2024/07/10 05:30

3公里內畜牧場6萬頭豬糞尿 透過管線串接收運

〔記者顏宏駿／彰化報導〕為改善彰化縣東螺溪綠廊的水環境，縣府有意在溪湖鎮東螺溪流域一帶，設置一座畜牧糞尿處理中心。縣府表示，該處理中心收運方圓三公里內之畜牧場，可處理六萬頭豬的糞尿，收集量能每日為六百公噸，透過管線串接優先收運。

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沼氣可成提供熱電的再生能源

由於縣府有意設立畜牧糞尿處理中心，因此近來溪湖鎮有人透過廣告車宣傳，指稱該處理中心是全台大規模的畜牧糞尿處理中心，且透過槽運車運送豬屎尿，未來將造成嚴重空污。對此，農業處指出，畜牧糞尿多元利用資源化的處理設備，在德國、荷蘭、美國、丹麥、法國等，都有多場畜牧場共同處理中心，不僅可減少畜牧場甲烷排放量，其產生之沼氣可提供熱電為再生能源，讓環境生態永續，並非如謠言所稱會產生沼氣燃燒影響空氣品質。

彰縣府：全廠密閉 無臭味逸散

農業處表示，這項錯誤訊息不僅誤導在地民眾造成恐慌，更誤解縣府興建公共建設、整治東螺溪美意。目前東螺溪綠廊串連水環境改善整體計畫，縣府正辦理可性評估計劃，初步規劃於收集以共同處理中心，方圓三公里內之畜牧場，收集量能每日六百公噸，且以適合管線串接收集之畜牧場為優先，該區域主要集中於溪湖、田尾一帶，以溪湖鎮顯光段預定地方圓三公里內，依據養豬場牧場登記頭數為九萬七千三百二十二頭豬，因此縣府擇定以改善溪湖排水為示範區域，藉以改善東螺溪流域環境，其中整治畜牧廢水為首要之務。

縣府表示，預定撥用處理中心的地點鄰近溪湖鎮垃圾處理場，遠離人口稠密溪湖鎮，維護在地居民生活品質；且全廠規劃採密閉式設施，無臭味逸散疑慮。未來將規劃為環境教育場域，作為中台灣第一個公辦民營共同處理中心。

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