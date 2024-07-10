中央挹注2100萬 投市升級6座公園

南投市公所獲中央挹注二一○○萬元，將在市區中山公園等六處公園，新增親水或親子共融設施。（記者劉濱銓攝）

2024/07/10 05:30

今年陸續施工 增加親水或共融遊具 創造更多元遊憩體驗

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投市轄內有廿多座公園，惟許多都缺乏親子遊憩設施，南投市公所近期向內政部爭取到公園改善經費，總計市區六大公園共獲二千一百萬元補助，今年將陸續施工升級成親水或共融遊憩公園，並利用國道三號高架橋下空間，打造成滑步車公園，讓市區遊憩公園更加多元。

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中山公園將增踩水嬉戲設施

南投市公所指出，此次獲得補助的六座公園，每座都有三百五十萬元設施改善經費，像市中心的中山公園，因已有親子共融遊具，因此會增加親水遊憩設施，未來可讓親子在此踩水嬉戲，另像永豐公園則會增加體健設施，讓民眾可藉此健身運動，其餘像成功、市民、平山、自強公園，則會補強不足的親子共融遊具，讓公園設施可讓大小朋友使用，預計明年就可陸續完成。

國三高架橋下另建滑步車公園

公所也說，除了既有六座公園設施環境升級外，今年也會循先前在國道三號高架橋下打造風雨籃球場的經驗，繼續在南投交流道週邊的高架橋下，闢建親子滑步車公園，預計投入六千萬元，規劃將近六千平方公尺的園區，屆時場內會有難度分級的遊憩場地，盼讓一般初學或較熟練的大小朋友，都有適合的體驗場所，力拚今年底前能招標動工。

南投市長張嘉哲說，為了爭取公園改善經費，公所提出相當詳細的需求與改善計劃，他也參與每一場評核會議，盼藉專業規劃與最大誠意獲得評委認同，此次感謝中央挹注經費，讓預算有限的市公所得以優化市區公園環境，也希望未來的滑步車公園完成後，能讓學童、民眾自在體驗滑步車、直排輪、滑板車等，不用再跨縣市到彰化、台中等縣市遊玩，以創造市區更多元完整的公園體驗。

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