（桃園）公設徵地 僅69坪非都土地可交換

2024/07/10 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕為加速公共設施保留地取得，除容積移轉政策外，市府每年都會釋出非公用土地讓民眾交換，今年交換土地清冊出爐，僅有六筆、不到七十坪的非都土地，其中八德有兩筆土地；市議員呂林小鳳表示，經查，八德的二筆土地雖為乙建，但總面積卻僅二．二四坪，抨擊市府根本是誠意不足、敷衍了事。

八德、蘆竹等共6筆 公告現值206萬

呂林小鳳表示，市長張善政多次在區政會議時面對市民的詢問時承諾，對於既成道路遲未徵收問題，市府雖然沒有錢徵收，但可以用土地交換，如今可交換土地清冊出爐，竟然只提供二．二四坪土地，根本就是在敷衍。

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市府財政局副局長蔡美淑表示，配合都市發展局「都市計畫私有公共設施保留地交換公有非公用土地」政策，財政局會整理公有土地，從中挑選適合交換的土地，但也要整體考量各項狀況，因此提供八德瑞德、瑞德段二筆土地，至於蘆竹、龜山四筆土地由國有財產局提供。

國有財產局提供的四筆土地，位於蘆竹區宏竹段、宏昌段的三筆土地為非都市計畫區內農牧用地；位於龜山塔寮坑段土地為山坡地丙建；桃園市政府提供的二筆土地，分別為八德瑞德、瑞德段土地。這六筆土地面積為二二八．九七平方公尺，僅有六十九．二四坪，土地公告現值二○六萬元。

議員抨擊太少 只能換市區道路3坪地

市府都局都市開發科長高宜民無奈表示，都發局只是負責執行交換業務，土地由財政局彙整提報；基本上，公保地交換市府土地採公告現值一比一交換，熱門地段則採競標。

議員楊朝偉認為，今年市府提供公告現值二○六萬元土地實在太少了，以桃園區中正路為例，每平方公尺公告現值約三十萬元，也只能交換僅十平方公尺、約三坪的道路土地。

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