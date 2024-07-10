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競爭激烈 會考5A上不了竹中、竹女

高中免試入學放榜，在竹苗考區學生考了5A仍上不了實驗中學或新竹高中、新竹女中，家長怨問題出在會考採三級分比序制且學校少和通學不便是主因。圖為竹科園區內的實驗中學。（記者洪美秀攝）

高中免試入學放榜，在竹苗考區學生考了5A仍上不了實驗中學或新竹高中、新竹女中，家長怨問題出在會考採三級分比序制且學校少和通學不便是主因。圖為竹科園區內的實驗中學。（記者洪美秀攝）

2024/07/10 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕一一三學年高中免試入學昨天放榜，竹苗區明星高中三年前就出現5A進不了新竹高中或新竹女中及實驗中學現象，其中實驗中學早在幾年前就需5A10+（五科A++）作文五級分才能錄取，新竹地區家長怨即使拿到5A，也要再比++數，究其原因除竹苗考生競爭激烈，也歸因於採級分比序制及學校選擇少，甚有新竹家長為讓孩子在高中端有較好的升大學機會，不惜跨區參加北北基考區的分發，也成竹苗區特殊現象。

竹科實中 需5科A++作文五級分

據了解，今年竹苗區的高中錄取分數，竹科實中需5A10+作文五級分才能錄取，超越台北的建國中學和北一女中，就連新竹高中也要5A6+，新竹女中需5A4+，而5A學生僅能選擇竹北高中或其他國立高職綜合科，除因竹苗區考生競爭激烈，也因學校選擇性少，加上採ABC的三級分制，也讓考生的鑑別度較北北基考生低。

家長寧願讓孩子轉學籍到台北

新竹地區有不少家長今年送孩子參加北北基考區的分發，抱怨因竹苗區國中會考採級分比序的方式大有問題，即便全科滿分5A都上不了第一志願竹中、竹女，若多錯一題有任何一科沒有拿到A，就要跨縣市到苗栗就讀高中，因此寧願讓孩子轉學籍到台北。

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