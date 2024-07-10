中國12省市155人 將參加台北國際旅展

中國預計有12省市、155人來台參展7月12日登場的台北國際夏季旅展。圖為去年台北國際夏季旅展，中國參展攤位。（資料照）

2024/07/10 05:30

〔記者蔡昀容／台北報導〕「二○二四台北國際夏季旅展」七月十二日登場，中國預計有十二省市、一五五人來台參展，是疫後中國最大規模觀光交流團體。籌備單位台灣旅遊交流協會執委會主委賴瑟珍認為，就兩岸方面是正面訊息。交通部觀光署長周永暉說，期待能有更友善交流。

賴瑟珍︰兩岸正面訊息 周永暉︰盼更友善交流

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為期四天的台北國際夏季旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展，十二日將於台北世貿一館開展。賴瑟珍表示，今年連同重慶市有十二個省市、一五五人來台參展，其中公職有二十九人，旅遊企業有一○七人，文化藝術相關工作人員有十九人，最大官員為省級文化和旅遊廳副廳長。

據了解，省級副廳長的層級，是疫後來台中國官員裡層級最高；和疫前相比，賴瑟珍認為，層級差不多。

賴瑟珍感謝兩岸相關單位協助，包含陸委會、觀光署、移民署，還有對岸的文旅部、國台辦等；賴瑟珍坦言，現在兩岸關係較緊張，但旅展仍順利展開，福建福州踩線團也順利到馬祖，「這些都是正面訊息。」 希望以旅展作為交流平台，讓兩岸旅遊企業能交流，獲得最新旅遊資訊、洽談業務。

「這是很好的交流。」觀光署長周永暉表示，參加旅展在旅遊界是常態，中方以專案申請方式來台，期待友善交流。

觀光署說，兩岸恢復健康有序的交流一直是政府立場，我方歡迎陸客來台觀光旅遊態度不變，兩岸旅遊交流政策，後續仍將滾動檢討。

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