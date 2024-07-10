屏東楓港溪 擬設10座風力機組

廠商規劃10座風力機組，昨舉行環評前說明會 。（記者蔡宗憲攝）

2024/07/10 05:30

環評前地方說明會 居民多表贊同 環保人士擔憂影響候鳥遷徙

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島秋冬季「落山風」風力強大，面對國內能源轉型，有廠商看準當地風況佳，希望規劃在楓港溪下游沿線設置十座風力發電機組，昨在楓港社區舉辦環評前地方說明會，地方居民多表贊同，但環保人士則對是否影響候鳥遷徙及景觀提出疑慮，屏縣府綠能辦公室強調，還未接獲業者相關申請資料。

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利用落山風 後續還須約一年半環評

這個擬在屏東縣枋山鄉設置的風力發電廠，規劃設置十座風力發電機組（簡稱風機），包括風機、輸電線路及開關場等，風機單機容量為四至五MW（千瓩），總裝置容量四十至五十MW（千瓩），目前進行到環評前公開說明會，後續還須約一年半的環評。

由於當地處於恆春半島旅遊區的門面地區，近年不少太陽能案場已經引發不少討論，這次預計沿著楓港溪興建的風力發電機組，也引發環保及野鳥團體關注，除了擔心景觀突兀，更擔心位置會直接衝擊每年春秋遷徙的猛禽及冬候鳥生態；而居民則對陸域大型風機是否發出低頻噪音影響附近提出疑問。

調查保育鳥 應以4、5及9、10月為主

幾名權威鳥類專家認為，因為風力機組剛好位在候鳥遷徙的路線上，環評時調查保育鳥類時間應以四、五月（候鳥北往南飛）、九至十月（候鳥南往北飛）為主，且當地長年是秋季伯勞鳥及猛禽的棲息地點之一，後續生態調查務必嚴謹面對。

廠商瑞風能源則解釋，風機採用號稱風機界的賓士的機型，在西濱沿海都有極佳發電成效，恆春半島平均達三至八級風速相當適合風力發電，每組不到兩百坪的機組周邊還能繼續進行農作，比太陽能還要適合在農地設置，會努力與地方溝通及回饋。

縣府︰目前無接獲業者申請資料

屏縣府表示，風電開發依規定均應辦理環境影響評估，由中央環境部審查。此外，風電使用之土地必須變更為特定目的事業用地，業者必須取得地主同意書製作興辦事業計畫，若位於山坡地尚需另做水土保持計畫，再經各單位審查，目前縣府並無接獲業者相關申請資料。

看好恆春半島「落山風」發電，廠商沿楓港溪山區，規劃10座風力機組 。（記者蔡宗憲攝）

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