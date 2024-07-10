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關山東七線建戰備道 近百縣民北上抗議

台東縣民在縣長饒慶鈴與關山鎮長彭成豐帶領下前往立院陳情。（縣府提供）

台東縣民在縣長饒慶鈴與關山鎮長彭成豐帶領下前往立院陳情。（縣府提供）

2024/07/10 05:30

〔記者劉宛琳、吳哲宇、劉人瑋／綜合報導〕國防部欲以台九線縱谷段拓寬計畫中的關山鎮外環道「東七線」擴建為戰備道，居民憂心近五百公頃良田消失，九日由縣長饒慶鈴、關山鎮長彭成豐帶隊北上立院陳情並強調，國防安全和糧食一樣重要，路線東移五公里至卑南溪堤岸即可兼顧；國防部表示，配合公路局評估東移方案發現並不適合。

國防部：路線東移方案 評估不適合

昨早十一時近百鄉親持抗議布條高喊「堤岸不用！卻毀良田」、「國防部只走程序不聽民意」。彭成豐表示，早上十一時二十分國防部就發新聞稿，「根本不管我們陳情內容，昨天就決定好今天要講什麼了，不東移也不說原因十分敷衍」。

饒慶鈴指出，地方建議路線東移五公里，和卑南溪堤岸道路共構，可兼顧國防與民生，若取得平衡，相信能對產業及地方發展的影響降到最低。

空軍司令部參謀長王德揚中將在昨天記者會回應，該案國防部主要配合台九縣拓寬工程，在既有方案及影響民生最小程度內，為因應未來敵情威脅請公路局將戰備跑道需求納入整體規劃，迄今已各辦兩場協調會、說明會，會充分掌握民意，但在配合公路局評估東移方案的結果是不適合。

公路局關山工務段段長林進芳表示，因應國防需求，由國防部主動要求公路單位配合國防部建跑道，因公路局未決定在河堤蓋快速道路，軍方無法要求配合。

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