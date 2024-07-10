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首頁　>　生活

南澳鄉長性騷女課長 宜縣府不罰

2024/07/10 05:30

性別平等工作法舊法未訂雇主罰則 新法不溯既往 被害人深感遺憾

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣南澳鄉長李勝雄性騷公所女課長，被縣府判定「性騷成立」，全案移給縣府勞工處裁處，結果竟是「不予處罰」。勞工處表示，性別平等工作法舊法未對最高負責人或雇主性騷行為訂有罰則，造成漏洞，新法雖有罰則，但李勝雄性騷行為是在新法施行前，在不溯既往與處罰法定原則情形下，只能「不予處罰」；被害人則對此「深感遺憾」。

南澳鄉長李勝雄、宜蘭縣政府原住民事務所長林志雷，被控性騷擾南澳鄉公所女課長，縣府六月七日調查結果出爐，判定李勝雄、林志雷「性騷成立」。

李勝雄依性工法移給縣府勞工處裁處，林志雷依公務人員考績法，由南澳鄉公所與縣政府召開考績會討論行政懲處。

縣府勞工處對李勝雄作成「不予處罰」處分；勞工處表示，以往，性工法未對最高負責人或雇主的性騷行為訂有罰則，被害人只能透過民、刑事訴訟爭取權益，造成漏洞，政府發現後提出修正，增列第三十八之二條「最高負責人或僱用人經地方主管機關認定有性騷者，處一萬元以上、一百萬元以下罰鍰」，在今年三月八日上路施行。

李勝雄性騷行為 在新法施行前

勞工處指出，李勝雄性騷女課長行為是發生在二○二○年七月至二○二二年五月間，那時性工法無處罰規定，在法不溯既往等原則下，也無法用新法處罰，只能「不予處罰」。

林志雷主管職未調整遭質疑

至於林志雷，全案由縣府召開考績會審議，目前尚未完成；只是林志雷被判定性騷成立，縣府未調整主管職務，外界雜音甚多，質疑縣府「性騷零容忍」喊假的，縣府表示，最後會依據考績會結果再作研議。

被害人說，對於此案南澳鄉長無法可管一節，深感遺憾；至於人林志雷，身為公務人員知法犯法，縣府再不予嚴懲，將其免職或調整非主管職，只怕食髓知味，變本加厲。

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