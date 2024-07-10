《台中》無人機禁限區域 新增高美燈塔等18處

中市今年新增十八處無人機禁飛場域。（周永鴻提供）

2024/07/10 05:30

〔記者蘇金鳳、歐素美／台中報導〕操作無人機日益增加，也引發一些危險，交通局宣佈，中市今年新增十八處禁飛場域，包含航港局高美燈塔、農業試驗所作物種原庫、台灣票據交換所台中市分所、台灣高等檢察署台中檢察分署、鯉魚潭給水廠、中華電信台中梧棲電信園區、國軍營區等場域設施；對此台中市無人機飛手職業工會理事長、議員周永鴻指出，此次新增無人機禁限區域影響有限，但飛手闖入禁限區，對場域安全影響重大，呼籲交通局務必加強宣導。

交通局長葉昭甫表示，市府今年第一次修正遙控無人機禁限區域公告，修正後禁限區域共四三四處，違規者可依法裁處三至三十萬元罰鍰。今年上半年共裁罰十一件違規案，金額三七．五萬元，主要違規項目為於公告禁飛航區域、於人群聚集或室外集會遊行上空、於日落後至日出前遙控無人機飛航活動、最大起飛重量二五○公克以上的遙控無人機未註冊等；會持續滾動修正公告。

請繼續往下閱讀...

另外，林業及自然保育署台中分署最近接獲檢舉，有民眾在大雪山區域餵食引誘鳥類進行拍攝，為遏阻不當拍鳥歪風再起，將每日增加四組人力，不定期於大雪山地區熱門賞鳥景點進行巡查。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法