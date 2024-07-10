《台中》「老教室」夏令營 學童扮老喊辛苦

小朋友穿上模擬老化的裝備，搭公車前往賣場採購，努力尋找需要的食材，還要比價找到最便宜的品項。（記者蔡淑媛攝）

2024/07/10 05:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕弘道老人福利基金會開辦全台首間「老教室」，選在暑假開學，舉行另類兒童夏令營「高齡友善小尖兵」，提供專業、多元的高齡友善相關課程與服務，帶領國小學生走進老世界。

五天首場高齡友善小尖兵夏令營，昨天營隊中一到三年級學童透過繪畫、遊戲，想像自己變老的樣子，再試穿彭祖裝備體驗高齡者老花眼、黃斑症等視覺模糊狀況的「老花眼鏡」、高齡者骨質疏鬆及肌力下降的「駝背背帶」、「負重背心」、「手部負重鉛條」，以及體驗高齡者雙手末梢神經退化，僵直不靈活難以抓取物品的「觸覺手套」、「約束手套」，小朋友直呼看不清、好難走、好不方便。

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弘道基金會高齡友善推廣組長徐昊平說，營隊帶小朋友穿戴彭祖裝備去搭公車、大賣場挑選食材，使用食材設計營養均衡、適合長輩的老餐盒，過程中小朋友，體驗瞬間變老的生理狀態，真切感受到視覺、肌力退化下，走路、搭公車不便，尤其購物時戴著老花眼鏡，找東西、看價格都不清楚，忍不住一直將眼鏡拿下，還有模擬老化駝背，也直呼好累、好辛苦！

營隊小朋友也參訪「不老夢想一二五號」、前往九十八歲、喜歡繪畫、變魔術的鍾波球爺爺家拜訪，最後一天將安排和不老棒球的阿公阿嬤打棒球，並安排打電話或錄影，向父母或爺奶開口說愛。

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