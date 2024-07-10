通勤族趕上班》基隆1813D快捷公車 16日起增班

國光客運1813D將於7月16增開上午8點05分班次。（記者盧賢秀攝）

2024/07/10 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市1813D快捷公車，對基隆中山區乘客通往台北的通勤族很方便，最近因新社區住戶陸續進駐，早上尖峰時段德安路口大排長龍，要等上半小時到一小時才上得了車，經地方民代爭取，七月十六日起增開上午八點○五分班次，業者表示，會再視乘客乘車狀況機動調整。

往台北 增開上午8點05分班次

國光客運營運的1813D是從基隆轉運站出發，經基隆中山區到台北車站，沿途停靠市府轉運站、捷運忠孝復興站、捷運忠孝新生站，可轉乘捷運板南線、文湖線、淡水信義線，基隆中山區民眾往返台北可縮短廿分鐘，營運相當穩定，疫情後增開十餘班次，目前每天有七十班次。

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最近基隆中山區有幾個大型的社區建案，陸續開始入住，卻傳出德安路口在上班尖峰時段排隊約兩百公尺長，平均一班只能上十個人，有的民眾說，曾經等兩班車都上不了，還有一名上班族說，等了四十分鐘才上車，以致上班遲到。

議員鄭文婷和施偉政說，經爭取國光客運報請公路局同意，七月十六日起增開八點○五分的班車，希望能紓解基隆市中山區上班通勤族的需求。

國光客運基隆站長陳桂子表示，最近通勤人潮大多集中在上午七點到八點左右，晚上回基隆的人潮多時，也會機動調整班次。目前在尖峰時段約八至十分鐘就會有一班車。公路局已同時增開八點○五分這個班次，後續也將視狀況再檢討。

基隆德安路口站早上尖峰時段，民眾大排長龍。（記者盧賢秀攝）

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