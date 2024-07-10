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減輕照護人力 雲縣購置智能尿布

2024/07/10 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕因應人口老化、長照人力不足，雲縣府在經濟部補助下採購六套智能尿布，裝置在公辦民營身心障礙福利機構示範，昨天邀集縣內長照機構觀摩，社會處長林文志表示，該裝置可減少人力逾卅％照護工時，將視成效及照顧機構的需求，未來可望擴大推廣，以減輕照護人力，提升照護品質。

自動清洗、烘乾 無需人力介入

雲林人口老化嚴重，身心障礙者有五萬多人，目前長期照顧人力不足千餘人，加上工作壓大力，照護人力流動性大，縣府積極引進科技輔具，盼透過省時省力來減輕人力壓力。

縣長張麗善有護理師背景，她說，照護人員對清理糞便心理負擔大，光更換尿布就要花五至十分鐘，若有滲漏更換、清洗要多花二、三十分鐘，有時還要記錄病患尿液、糞便重量等資訊，而長期包尿布患者，易有泌尿道感染、皮膚炎等感染問題。

中企署補助每家機構最高50萬元

張麗善表示，智能成人尿布裝置，這是透過穿戴式醫療矽膠褲內置感應器，可偵測患者大小便並全自動清洗、烘乾，全程無需人力介入，而且會把排泄行為做數據化紀錄，減輕照護人員工作負擔，減少照護人力流失。

林文志表示，在經濟部補助二百萬元及縣府配合款，共採購六套智能尿布，先在養護中心示範使用，未來希望能推廣運用在身心障礙及老人福利機構，有意購買的機構可提出申請，中企署每家最高補助五十萬元，可洽詢社會處身心障礙福利科。

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