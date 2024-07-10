台南海安街道美術館 13新作延伸運河

海安街道美術館新作品《喜樂之流》。（都市藝術工作室提供）

2024/07/10 05:30

迎臺南400 大型裝置藝術展出府城故事 13日開幕 展期1年

〔記者王姝琇／台南報導〕台南海安街道美術館邁入廿年，適逢臺南四百，都發局策畫海安街道美術館擴展計畫「城市的故事，從這裡開始」，將於十三日正式開幕。擴展新設十三件藝術作品，佈展範圍由海安路的民族路至府前路區段中央軸帶間，延伸至運河畔及大涼生態公園。

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納河港元素 形塑新城市風格

都發局指出，策展納入河港元素，引領民眾隨著帆影、船笛、水文，航入府城故事主軸，並設置大型裝置藝術，呈現日夜共影交織多變的環境視覺、聲光、科技、互動、遊戲等藝術作品，不僅形塑出古都的新城市風格，也使歷史空間成為富有藝術人文氣息的城市綠園道。

都市藝術工作室藝術總監杜昭賢分享說，海安路主要作品《時空—瀑布》，也是開幕地點的主角，團隊於運河邊打造一個橫空出世、超現實的瀑布，揭示台南四個世紀以來，以「水」為元素連貫古今、穿越時空的不變主題。

擴展新設共十三件藝術作品，包含通風塔大型作品五件、街道家具六件、運河區域水岸藝術作品兩件，展示地點從已陸化的海安路，延伸至仍位於水岸邊的河樂廣場旁及大涼生態公園，讓民眾的足跡與視野，隨著藝術作品，從歷史水域遺址走向真實的水岸邊。

都發局長徐中強表示，海安街道美術館以五條港流經範圍的海安路為主動線，由民族路東可連接至四百年前荷蘭人落腳的普羅民遮城（現赤崁樓），西由運河則可連接至航向世界的安平港，「走在海安街道美術館，可說是站在城市故事的起點，跟著藝術作品，穿越台南四百年時光，感受台南的過去、現在與未來。」

現代舞、樂團演唱 週末同樂

二○二四「海安街道美術館擴展計畫」將於七月十三日開幕，展期一年，開幕當天邀請藝術家團隊「身知島」，以現代舞表演融合主燈燈光變化進行演出，並邀請曾入圍第廿九屆金曲獎最佳樂團獎的「甜約翰」樂團，精選搭配展覽主題，演唱與城市故事相關的歌曲。七月十四日在河樂廣場更加碼親子、素人與身知島的共創演出。

海安街道美術館新作品《海安帆城》。（都市藝術工作室提供）

海安街道美術館擴展計畫新設13件作品，將於13日正式開幕，其中海安路的《時空–瀑布》揭示台南400年來以「水」為元素連貫古今。（都市藝術工作室提供）

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