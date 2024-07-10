離岸風電3-2期開標 本土「森崴」奪第一

離岸風電區塊開發3-2期選商排序結果

2024/07/10 05:30

〔記者廖家寧／台北報導〕離岸風電區塊開發三之二期選商昨開標，幾家歡喜幾家愁，本土再生能源開發商森崴能源跨足離岸風電領域，首度投標就拿下排序第一；而在本期回歸的全球風電龍頭沃旭能源，卻因排序落後風場高度重疊的風睿能源（SRE），無緣拿下開發權，形同出局，跌破業界眼鏡。

三之二期選商有六家開發商、共六個離岸風場參與，皆為零元投標，因此主要以國產化分數決定序位，排序影響獲配容量，第一名最多可獲九○○GW+一○○GW，第二名可獲七○○GW+一○○GW，第三名以後的序位可獲配最多五○○GW+一○○GW。

請繼續往下閱讀...

森崴能源的又德風場排序第一，目標開發容量約七○○MW；排序第二的風睿能源表示，位於彰化外海的海廣風場目標開發容量約八○○MW。

沃旭未拿下開發權 「感到遺憾」

原先業界預估沃旭有望奪得排序第一，若取得排序第一就能拿到一千MW的開發容量。對於未能在區塊開發三之二期競標中獲選，沃旭能源表示「感到遺憾」，強調沃旭能源仍在台灣營運並建置近二GW的大彰化離岸風場，協助台灣達成能源轉型，並強化台灣的能源獨立。

排序第四的哥本哈根基礎建設基金（CIP）表示，目前還不清楚疊圖後能獲配的具體容量數字；但排序第四的渢妙二號風場能獲配到的容量上限就是六○○MW；科里歐的海鼎一風場排序第五，預計能拿到四○○MW，德能英華威的德帥風場排序第六，約能拿到三○○MW。

各風場獲配容量一個月後出爐

經濟部能源署表示，因案場範圍重疊，暫時無法確定各風場獲配容量，將在套疊海域場域圖資後，儘速正式函知各開發業者獲配容量結果，時程約在一個月內。

離岸風電區塊開發3-2期選商開標，幾家歡喜幾家愁。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法