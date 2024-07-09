屏東南州王船開水路 將環台祈福

屏東縣長周春米（前）持鋤頭為王船開水路。（記者陳彥廷攝）

2024/07/09 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東沿海三鄉鎮「迎王平安慶典」將於九月三日由小琉球率先展開，一向都是壓軸登場的南州迎王，昨天舉行王船「開水路」儀式，縣長周春米說，歡迎全國民眾到屏東參加百年傳統迎王活動，感受宗教文化之美。

琉球迎王於九月三日展開，接著東港迎王在九月廿八日登場，南州迎王則於十一月十三日舉行，南州溪洲代天府依照三年前做法，將安排「王船搭車遶境」，今年並擴大遊行路線。

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「屏東迎王不僅是在地百年文化，更是世界級資產。」周春米表示，王船遶境是祈福的象徵，王船在開水路儀示後將隨巡航隊伍展開六天五夜的祈福活動，期間將經過宜蘭、基隆、南投、雲林、高雄、台東等縣市，祈求地方平安、風調雨順、國泰民安。

溪洲代天府主委黃瑞吉表示，盼藉由環台祈福活動，讓中北部的鄉親更能了解屏東迎王與王船的文化，歡迎全國信眾屆時來屏東體驗南部的熱情及獨樹一格的民俗文化活動。

此外，琉球鄉為迎接今年從九月三日至九日迎王慶典，全島五所國中、小學將提早於八月廿三日開學，並上課至八月廿九日，接著九月二日至六日停課五天，讓師生全心投入迎王。

琉球國中校長蘇傳桔表示，暑假前已發學習單給學生，內容包括訪談父執輩了解迎王，或畫下迎王即景、迎王徵文等，讓假期更有意義。

屏東縣南州迎王王船將展開六天五夜環島祈福。（記者陳彥廷攝）

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