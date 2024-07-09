台東3部落時隔3年 返志航基地祭祖

台東3部落族人在空軍志航基地的祖居地祭祖，軍方極力協助。（記者劉人瑋攝）

2024/07/09 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東市石山、加路蘭、巴沙哇力部落，因祖居地位在空軍志航基地，基地因疫情未開放而中斷祭祖儀式，如今其中一處祖居地停放「勇鷹高教機」，只能部分開放供族人祭祖，族人雖無奈也體會國防重要，昨上午在戰機轟鳴、全台年祭最特殊的場合中完成儀式。

祖居地在空軍基地 疫情未開放

被稱為「豐年祭」的年祭，需由部落耆老與頭目祭祀祖靈後開始，昨上午九時許約三十多位族人聚集志航基地門口，回到近半世紀前舊居，在軍方統一保管攝影設備後，被安排搭車前往飛機跑道旁的山丘進行祭祀，三位頭目祝禱、稟告祖靈後舉杯酹酒，眾人隨後唱著傳統歌謠圍舞，背後的勇鷹高教機、F-5E、F16戰機轟鳴起降。

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停放「勇鷹」 軍方僅開放1處祭祀

巴沙哇力頭目李榮助說，三部落最早皆住基地所在地及後方山上，一九七○至一九八○年代因基地動工，部落被以地易地方式要求搬遷至山下，但每年還是要回到舊地祭祖。李榮助指著山腳下說，以往甚至還從如今富岡一帶步行到基地上方數公里。祭祀地點本有二處，其中一處因距離勇鷹高教機停放處僅四十公尺，礙於國防機密無法開放祭祀。

石山部落主席林宋博芳說，小時候基地常遭二、三十名小孩「入侵」，大家翻牆鑽至基地大池玩水、抓魚，最後一起被憲兵抓起、媽媽領回家臭罵一頓。族人回憶往事，重溫當年頑皮少年的種種。

林宋博芳也說，族人雖換得土地卻無力重蓋水泥洋房，因繳不出貸款而變賣土地，「看到的整片山和基地原屬族人，每人本有三甲地」，族人付出成國家國防基礎，雖多有遺憾，但軍方也十分盡心安排祭祀，族人相約軍方年祭到場一同歡慶。

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