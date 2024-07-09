為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

台東3部落時隔3年 返志航基地祭祖

台東3部落族人在空軍志航基地的祖居地祭祖，軍方極力協助。（記者劉人瑋攝）

台東3部落族人在空軍志航基地的祖居地祭祖，軍方極力協助。（記者劉人瑋攝）

2024/07/09 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東市石山、加路蘭、巴沙哇力部落，因祖居地位在空軍志航基地，基地因疫情未開放而中斷祭祖儀式，如今其中一處祖居地停放「勇鷹高教機」，只能部分開放供族人祭祖，族人雖無奈也體會國防重要，昨上午在戰機轟鳴、全台年祭最特殊的場合中完成儀式。

祖居地在空軍基地 疫情未開放

被稱為「豐年祭」的年祭，需由部落耆老與頭目祭祀祖靈後開始，昨上午九時許約三十多位族人聚集志航基地門口，回到近半世紀前舊居，在軍方統一保管攝影設備後，被安排搭車前往飛機跑道旁的山丘進行祭祀，三位頭目祝禱、稟告祖靈後舉杯酹酒，眾人隨後唱著傳統歌謠圍舞，背後的勇鷹高教機、F-5E、F16戰機轟鳴起降。

停放「勇鷹」 軍方僅開放1處祭祀

巴沙哇力頭目李榮助說，三部落最早皆住基地所在地及後方山上，一九七○至一九八○年代因基地動工，部落被以地易地方式要求搬遷至山下，但每年還是要回到舊地祭祖。李榮助指著山腳下說，以往甚至還從如今富岡一帶步行到基地上方數公里。祭祀地點本有二處，其中一處因距離勇鷹高教機停放處僅四十公尺，礙於國防機密無法開放祭祀。

石山部落主席林宋博芳說，小時候基地常遭二、三十名小孩「入侵」，大家翻牆鑽至基地大池玩水、抓魚，最後一起被憲兵抓起、媽媽領回家臭罵一頓。族人回憶往事，重溫當年頑皮少年的種種。

林宋博芳也說，族人雖換得土地卻無力重蓋水泥洋房，因繳不出貸款而變賣土地，「看到的整片山和基地原屬族人，每人本有三甲地」，族人付出成國家國防基礎，雖多有遺憾，但軍方也十分盡心安排祭祀，族人相約軍方年祭到場一同歡慶。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播