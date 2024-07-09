（台中）霧峰納參山處 將報政院核定

立委何欣純、江啟臣昨邀請交通部長李孟諺到霧峰光復新村考察，對於霧峰納入參山處，李孟諺允諾全力支持。（記者陳建志攝）

2024/07/09 05:30

〔記者陳建志／台中報導〕台中霧峰有光復新村、林家花園等深具觀光和歷史價值的景點，民進黨立委何欣純提案將霧峰觀光軸線納入參山國家風景區管理處管轄，引進中央資源整體規劃、行銷，經地方說明會等程序獲得民眾支持，何欣純昨天安排交通委員會到霧峰考察，交通部長李孟諺允諾，將會全力支持，也會在人員和經費上進行調整配合，接下來將報行政院長核定。

何欣純表示，霧峰擁有深厚文化底蘊及自然景觀，但過去未能納入參山處管轄，二○二一年在立法院提案，要求觀光署協調台中市政府，將霧峰納入國家級風景區轄管範圍，透過中央資源挹注整體規劃，帶動地方觀光發展。

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交通部支持 規畫範圍239公頃

出席的立法院副院長江啟臣也表示，對此樂觀其成，但希望包括人員、資源都能同步增加，否則納入只是排擠到其他經費。

參山處表示，此次規畫納入的範圍，北以本鄉里及台三省道，西至乾溪左岸自行車道，東以都市計畫區為界，南至峰谷路為界，總面積達二三九公頃，涵蓋霧峰林家、立院民主議政園區、光復新村、國台交音樂文化園區、九二一地震園區等景點。

交通部長李孟諺表示，此案有「相見恨晚」的感覺，應該更早就提出，將會全力支持，待霧峰納入參山處轄區後，持續協助業者聯合行銷，也承諾爭取更多人力及資源投入。

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