（台中）中捷橘、藍線轉乘太遠 評估4案解決

中捷藍橘線共站示意圖

2024/07/09 05:30

橘線原規劃雙十、南京路口設站 討論南移、與藍線共站 或設2站

〔記者蘇金鳳、陳建志／台中報導〕中捷橘線可行性研究已獲交通部審查通過，但橘線與藍線在台中火車站交會轉乘距離長達三百八十公尺引質疑，市府提出橘線站體設在雙十路、南京路口、南京站往南移及藍橘線共站三方案，何欣純與立院副院長江啟臣等人昨與交通部長李孟諺會勘時則建議保留南京路站且北移，加設藍橘線共站，市府表示會在綜合規劃時納入評估。

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交通部長︰4案各有優點 都支持

此外，眾人也前往橘線及屯區環狀紫線在交會站大里進行考察，李孟諺表示，紫線目前在可行性評估階段，兩條捷運交會最重要就是轉乘，還有機電、號誌等系統整合，希望市府在可行性評估階段就規劃好，可縮短後續作業的時間，並允諾會全力支持中捷興建。

轉乘要走380米 擬設連通道、電扶梯

中捷橘線以台中國際機場為起點，路線所經過的台中車站會與藍線交會，市府原規劃橘線站體設在南京路，但與捷運藍線站距離三百八十公尺，審查委員要求檢討。

南移牽涉私地 共站憂人流過擁擠

交通局長葉昭甫昨天在會勘時提出三方案，原方案設站在南京路，雖距離藍線三百多公尺，但有連通道及電動電扶梯可解決，也繁榮干城商業圈，第二方案就是往南移一點，雖距離近一點，但涉及到私有地，第三方案為藍橘線共站，但面臨台鐵的都更開發案，也有人流匯集於同一點，站體負擔過重問題；最後何欣純、江啟臣以及黃健豪立委建議，保留第一案往北移一點，增加藍橘線共站，既可繁榮干城商業區，又可避免民眾轉乘需走一段長路。

立委建議南京路站北移 增設共站

李孟諺表示，因橘線是從台中國際機場過來，若站體距離台中火車站太遠，可能遊客會抱怨要拉行李走一段路，而且不能在站內轉乘，有多扣款問題，但若藍橘線共站會有人流過度集中，也需要評估，但交通部都支持，待交通局提修正案，他同時強調，橘線目前到霧峰，有預留到南投的空間。

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