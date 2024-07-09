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赴韓推廣旅遊 桃園主打高空彈跳

北橫探險節推出拉拉山高空彈跳，參加民眾從巴陵橋一躍而下。 （資料照，記者李容萍攝）

北橫探險節推出拉拉山高空彈跳，參加民眾從巴陵橋一躍而下。 （資料照，記者李容萍攝）

2024/07/09 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕基北北桃四市首度攜手組成觀光代表隊，率領逾百名觀光業者前往韓國首爾，共推北台四市五天四夜行程，桃園市納入刺激的高空彈跳，希望讓韓國旅客感受不一樣的北台灣。

市府觀旅局表示，韓國是台灣重要國際客源市場，為讓韓國旅客對旅遊北台維持熱度並增加新鮮感，基北北桃四市首度攜手組成觀光代表隊，昨由桃市府觀光旅遊局長周柏吟、北市府觀光傳播局長王秋冬、新北市觀光旅遊局長楊宗珉及基隆市文化觀光局長江亭玫，率領超過百位觀光業者與四市代表共赴韓國首爾舉辦北台灣觀光推廣交流活動。

推廣活動以「NEXT Travel4 City」為行銷主題，搭配四市「桃台新基」作為口號，取韓文諧音為「神奇的地方」，打破行政區域限制共推最夯景點，串起北台四市五天四夜行程，推薦遊程包括到基隆市欣賞無敵海景、品嚐新鮮漁貨；漫步在時尚之都台北市感受多元城市風貌；於新北市來趟自行車之旅、享受自然之美；再到桃園市復興區體驗極限運動高空彈跳，體驗從四十公尺高一躍而下的刺激感。

周柏吟表示，此次桃園市共有廿五家觀光產業參與，是四市中最大的推廣團，各業者均對開拓韓國市場信心滿滿，希望透過推廣活動提高國際知名度。

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