雲林2雞場確診禽流感 撲殺4萬多隻

防疫所督導業者完成場區清潔及消毒作業。（雲林縣動植物防疫所提供）

2024/07/09 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕斗南有兩場飼養白肉種雞場，確診H5N1亞型高病原性禽流感，雲林縣動植物防疫所依標準作業程序，完成四萬多隻撲殺銷毀工作，防疫所指出，高溫濕熱間接造成家禽緊迫及免疫力調適問題，呼籲業者夏季也勿輕忽疫情，仍要落實禽場生物安全等防疫工作，避免疫情擴大。

防疫所呼籲 夏季也勿輕忽疫情

雲林縣動植物防疫所六月廿九日接獲斗南兩處養雞場通報，指疑似有雞隻異常死亡情況，防疫人員採樣送驗，三日動植物防疫檢疫署通知確診H5N1，防疫所隨即依標準作業程序，執行撲殺銷毀兩場分別卅九週齡、十週齡白肉種雞共四萬二千多隻，並督導業者完成場區清潔及消毒作業，且針對半徑一公里兩場禽場採樣監控，目前沒有異樣。

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防疫所技正陳建棠指出，距離上次確診案例間隔三個多月，近來氣候變異大且高溫濕熱，間接造成家禽緊迫及免疫力調適問題，仍有禽流感案例發生，累計今年一至七月全縣有十九場確診，共計撲殺十八萬六千多隻家禽。

陳建棠說，養禽戶不要因夏季就忽略禽場防疫，禽農也應每日自主觀察，若發現禽隻異常，應立即主動通報防疫所或各公所，防範疫情升溫蔓延，未依規定通報者，依《動物傳染病防治條例》規定，撲殺動物不予補償且最高可處一百萬元罰鍰。

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