為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

草屯路邊停車收費 市區幾近滿格

草屯鎮太平路是南投縣地王路段，因商店林立，8日停車格開始收費後，依然幾近停滿，但也有少數車輛停在車格中間黃線上。（記者陳鳳麗攝）

草屯鎮太平路是南投縣地王路段，因商店林立，8日停車格開始收費後，依然幾近停滿，但也有少數車輛停在車格中間黃線上。（記者陳鳳麗攝）

2024/07/09 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮路邊停車昨(八)日開始收費，屬於全縣地王路段的太平路、中正路，停車格幾近滿格，但也有少部分民眾為省停車費而停在黃線上；至於外環道或路外停車格則空盪盪，與市區呈現完全不同景象。

外環道或路外停車格 空出一堆

繼南投、埔里路邊停車格收費後，草屯鎮路邊停車格昨日終於開始收費，有六週的半價優惠期，即每小時收十元停車費。市區的太平路二段、中正路和虎山路、明賢街等停車格，收費後仍很搶手，不同的是停車格周轉率明顯變高，另這些路段也有零星車輛，違規停在車格之間的黃線上。

市區停車格依然停滿車子，惟外環道和路外停車格，則與市區呈現兩種景象，屬外環道的中興路過去一位難求，昨日則仍有非常多的停車格，另親水公園的新富路，不論是路邊停車格或是路外停車場車格，都空出一堆停車格。

草屯鎮公所表示，因市區停車困難，多年來上街民眾養成到收費停車場停車的習慣，因此較能接受路邊停車格收費。至於外環道、路外停車格，過去多為附近民眾占停，這些民眾已將愛車停到其他免費路段，或到停車場租停車格，因此停車格就大量空出，留給到此消費、訪友民眾短時間停放，已達到實施路邊停車收費目的。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播