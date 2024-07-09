國姓咖啡節 消費滿五百送刮刮樂

南投縣國姓鄉公所舉辦國姓咖啡節活動，將於13、14日（週六、日）於橋聳雲天綠雕園區登場。（記者佟振國攝）

2024/07/09 05:30

13、14日登場 張張有獎 3千份好禮大放送

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣國姓鄉咖啡節活動將於週六、週日（十三、十四日）於福龜村橋聳雲天綠雕園區登場，現場規劃設置六十多個咖啡與農特產品展售攤位，消費滿五百元就送刮刮樂，特獎除三合一冷暖空氣清淨機，也有機會抽中純金造型咖啡豆。

請繼續往下閱讀...

國姓咖啡節活動邁入第九年，去年首度移師橋聳雲天綠雕園區舉辦，帶動福龜休閒農業區觀光人氣與買氣，往年活動僅一天，今年度公所獲農業部農糧署、農村水保署、縣府支持擴大為二天。

鄉長邱美玲表示，今年活動現場規劃六十多個攤位，販售國姓在地生產的咖啡及農特產品，國姓咖啡有產地履歷認證，消費者可以安心購買，遊客自備咖啡杯即可免費試喝。

設置60多個咖啡與農特產展售攤位

另現場消費滿五百元送刮刮樂，張張有獎，三千份好禮大放送，獎品包括Dyson三合一冷暖空氣清淨機、手沖咖啡露營套組、耳機掛架、紀念版小馬克杯，更有機會抽中純金咖啡豆。

為方便遊客前往，公所於福龜村仙佛寺停車場設有接駁車服務，接駁時間上午八時卅分至下午四時卅分，每十五至廿分一班，自行開車民眾也可停至活動會場河堤停車區。

縣府農業處長蘇瑞祥強調，近幾年不論是世界茶業博覽會、巧克力咖啡節及國姓咖啡節，都帶動南投縣的咖啡銷售，縣府也會協助農民媒合行銷，由於時下流行手搖飲，今年的茶博會也會設置手搖飲專區，不只是茶葉，也會帶進咖啡的元素，讓咖啡產品有更多元的呈現。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法