刺激震後經濟 職棒月底重回花蓮

2024/07/09 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕中華職棒原訂四月在花蓮舉行的例行賽受到○四○三地震而取消，花蓮縣政府昨與中華職棒舉行賽前記者會，月底開始一連十場賽事由台鋼雄鷹、味全龍及統一獅接連擔任主場球隊，味全龍啦啦隊兩大女神林襄、李多慧有望在花蓮合體，為球員以及花蓮加油打氣。

中華職棒邀請來自花蓮的統一獅隊員林佳緯、台鋼雄鷹隊員高聖恩、味全龍隊員鄭鎧文宣傳職棒賽事，光復國中、化仁國中與太巴塱國小棒球隊也應邀出席，接受球員們致贈簽名球衣。

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縣府教育處指出，例行賽於七月卅日至八月十一日舉行，卅日至卅一日由台鋼雄鷹對上味全龍；八月二日至四日味全龍對上樂天桃猿；八月六日至七日、九日至十一日的主場為統一獅，對手分別為富邦悍將與樂天桃猿。賽事期間邀請弱勢團體、基層棒球隊員、銀髮族到場觀賽，為配合推廣觀光，每場賽事推出免費兌票活動。

教育處長翁書敏說，民眾只要在花蓮觀光年曆上的景點拍照打卡，可索取兌換號碼在線上或現場換票。

線上申請兌票每場五百張，民眾於今天上午九點至八月十一日中午，在活動網站登記後，即可獲得兌票序號，賽事當天持序號跟打卡畫面兌換票券；球賽現場排隊換票每場六百張以上（視線上索票情形調整），出示打卡畫面兌換票券。

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