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陽明交大開設 全民半導體與AI課程

陽明交大與勞動部合力拓展半導體與AI應用人才。（陽明交大提供）

陽明交大與勞動部合力拓展半導體與AI應用人才。（陽明交大提供）

2024/07/09 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕陽明交大上個月宣布推動半導體及AI全民教育，今年下半年預計與勞動部桃竹苗分署合作，持續在「半導體與重點科技產業人才發展基地」開設半導體與AI應用、光子（矽光子&量子）與AI應用、電子與AI應用等培訓專班，協助提升全民半導體與AI素養。

與勞動部桃竹苗分署合作

這項與勞動部桃竹苗分署合作的計畫，自前年起已培育近千名人才，許多人成功轉換跑道進入科技產業，有不少來自非理工領域的學員。今年下半年開設的課程是針對全民，只要對科技產業、半導體與人工智慧有興趣的民眾都可以參加。

負責規劃課程的陽明交大副校長陳永富表示，培養具有跨領域學習與自主學習能力的人才是當前教育的趨勢，陽明交大的科技人才養成模式已成功引起日本產官學界的注意，日方多次來台與邀請我方赴日，期望學習台灣的教育和培訓模式，提升日本在全球半導體市場的競爭力。

參加培訓課程的羅加銘表示，原本的專長是醫務管理，但透過兩個半月的培訓，對半導體領域有了很好的基礎，並且學習AI相關的機器學習和人臉辨識等實用技能，順利找到工作，擔任薄膜部門工程師，薪資增加兩成。原本在建築產業的傅巧君，經由企業專班的課程轉換跑道，成為製程工程師。

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