苗栗醫院擴建 衛福部增2.43億預算

立法院社會福利及衛生環境委員會昨天考察苗栗縣醫療社福機構，衛福部長邱泰源（左四）率部內相關業務單位人員首站前往部立苗栗醫院。（記者彭健禮攝）

2024/07/09 05:30

急重症大樓、放射腫瘤治療中心流標多次 邱泰源︰希望年底可興建

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣醫療資源不足，衛生福利部苗栗醫院獲中央支持興建急重症大樓、放射腫瘤治療中心，招標不順，其中放射腫瘤治療中心已流標十四次。不過，衛福部昨日捎來好消息，將再增加二．四三億元預算至每坪造價卅萬元，吸引廠商投標，衛福部長邱泰源強調，將全力給予行政作業及經費的協助，相信可於年底展開興建。

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每坪造價調整至30萬 吸引廠商投標

立法院社會福利及衛生環境委員會昨在立委邱鎮軍安排下考察苗栗縣醫療社福機構，邱泰源率衛福部相關業務單位人員，分別前往部立苗栗醫院、大千醫院、為恭醫院及公設民營苗栗社區老人安養中心戊山園區。苗栗縣長鍾東錦也率縣府衛生局、社會處團隊人員出席。

其中，苗栗醫院推動急重症大樓、放射腫瘤治療中心興建工程，工程總經費各為一億二千多萬元、近三千萬元，分別自去年、前年起招標。但受物價、人力成本上漲及科技大廠工程排擠等影響，招標不順，分別流標六次、十四次，最為地方關心。

對此，衛福部所屬醫療及社會福利機構管理會執行長林慶豐也說明，公務預算都是逐年編列，兩年前的預算跟不上現在的物價，加緊腳步把造價單價提升，從一開始的每坪廿三．五萬元，調整為廿五萬元、廿八萬元，到現在也就是準備要規劃的卅萬元，因此，急重症大樓預算將再增加二億元、放射腫瘤治療中心也將再增加四千三百萬元，會優先以醫療作業基金支應，吸引廠商投標，希望年底可促成。

為恭醫院 申請改隸中國醫大附醫

此外，大千醫院反映將大湖鄉大順醫院列入「燈塔醫院」獎勵支持對象；為恭醫院申請改隸中國醫藥大學附設醫院體系，為苗栗縣投入更多的醫療資源；苗栗社區老人安養中心反映建築與設施改建需求，及衛生所缺公費醫師等問題。

邱泰源表示，將帶回去當做最重要的事情來辦，不論人力或資源方面，衛福部都全力支持，讓苗栗鄉親得到最好的照顧，只要能做到的，全力以赴具體落實。

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