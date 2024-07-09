中國城暨運河星鑽2地  地上權招標

中國城暨運河星鑽地區區段徵收剩餘可建築土地即日起公告地上權招標，預計9月24日開標。（台南市府提供）

2024/07/09 05:30

〔記者王姝琇／台南報導〕南市地政局將於九月廿四日舉行「中國城暨運河星鑽地區」設定地上權招標第一階段開標作業，總面積約一．五公頃，建蔽率五○％、容積率四八○％，為市中心具發展潛力的建築用地，引起關注。

地政局說明，標的含中西區星鑽段二四二五及二四二六地號兩筆市有土地，屬大面積、立即可開發的建築用地，適合規劃大型特色商場、文青時尚市集、百貨公司、景觀辦公室、酒店式公寓、國際觀光旅館等產品，又該區位鄰近河樂廣場觀光軸帶及安平運河遊船水岸，可有效匯聚觀光人潮，可順利接納遊覽台南市區之觀光人潮，塑造運河節點新門戶。

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「中國城暨運河星鑽地區」規劃為兼具公共設施、商業及觀光休閒功能的綜合開發區，屬第一種觀光休閒特定專用區。地政局表示，本次招標條件包括放寬權利金分期繳付比例、財務能力資格、開發項目及招商文件機制等，有意參與招標者可於即日起至九月廿三日領取投標單。

地政局長陳淑美表示，此區域位於府城重要觀光軸線，從臨安路一段接新臨安橋到金華橋，河樂廣場、中正商圈及海安商圈，串連觀光休憩及結合水岸複合商圈的發展。未來規劃新增三座碼頭串聯舊魚市場、河樂廣場等景點，擴大中西區到安平沿線觀光效益，營造台南新水域觀光廊帶。

其中區內河樂廣場位於運河西側公九七生態水岸公園，以「孕河之心，旗艦領航」為規劃藍圖，營造景觀多樣性的生態水岸公園，更將綠意延續至周邊環境，未來公共設施環境將更臻完善。

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