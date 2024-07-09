中國城暨運河星鑽2地 地上權招標
2024/07/09 05:30
〔記者王姝琇／台南報導〕南市地政局將於九月廿四日舉行「中國城暨運河星鑽地區」設定地上權招標第一階段開標作業，總面積約一．五公頃，建蔽率五○％、容積率四八○％，為市中心具發展潛力的建築用地，引起關注。
地政局說明，標的含中西區星鑽段二四二五及二四二六地號兩筆市有土地，屬大面積、立即可開發的建築用地，適合規劃大型特色商場、文青時尚市集、百貨公司、景觀辦公室、酒店式公寓、國際觀光旅館等產品，又該區位鄰近河樂廣場觀光軸帶及安平運河遊船水岸，可有效匯聚觀光人潮，可順利接納遊覽台南市區之觀光人潮，塑造運河節點新門戶。
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「中國城暨運河星鑽地區」規劃為兼具公共設施、商業及觀光休閒功能的綜合開發區，屬第一種觀光休閒特定專用區。地政局表示，本次招標條件包括放寬權利金分期繳付比例、財務能力資格、開發項目及招商文件機制等，有意參與招標者可於即日起至九月廿三日領取投標單。
地政局長陳淑美表示，此區域位於府城重要觀光軸線，從臨安路一段接新臨安橋到金華橋，河樂廣場、中正商圈及海安商圈，串連觀光休憩及結合水岸複合商圈的發展。未來規劃新增三座碼頭串聯舊魚市場、河樂廣場等景點，擴大中西區到安平沿線觀光效益，營造台南新水域觀光廊帶。
其中區內河樂廣場位於運河西側公九七生態水岸公園，以「孕河之心，旗艦領航」為規劃藍圖，營造景觀多樣性的生態水岸公園，更將綠意延續至周邊環境，未來公共設施環境將更臻完善。