區區有電動車充電站 11月底達標

台南市政府昨日宣布成功向中央爭取2.5億元補助經費，將於全市37個行政區總計202處場域建置充電站。（記者王姝琇攝）

2024/07/09 05:30

中央補助2.5億 202處場域建置 解決車主里程焦慮

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市政府成功向中央爭取二．五億元補助經費，將於全市卅七個行政區總計二○二處場域建置充電站，共包含一八○槍快充槍、二六六槍慢充槍，將打造台南成為全國電動汽車充電示範場域。該案建置工程預計於今年十一月底完成。

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台南市政府昨日舉行「台南市公有停車場電動汽車充電環境建置簽約」記者會。市長黃偉哲宣布計畫於全市二○二處公有場域廣設充電樁，完整覆蓋全台南市卅七個行政區，達成全國唯一區區有充電站的目標。

包含180槍快充槍、266槍慢充槍

交通局說明，台南市目前公、民營加總共約有三五○槍充電槍，示範計畫的特色不只在市區建置充電站，更兼顧城鄉均衡設置，於全市各行政區均建置充電站，達到台南市境廿分鐘車程內都可以充電的目標。除廣泛建置一一kW慢充充電樁快速擴大充電站覆蓋範圍外，更將採用九○座規格為二○○kW的快充設備，約在十五至廿五分鐘即可提供行駛兩百至三百公里的電力。

另廠商更在投標計畫回饋項目承諾，將其中兩座快充設備升級為三五○kW超級充電站，可提高充電速度四○％以上，減少市民的充電焦慮。此外所有基礎設施與充電設備皆由台達電子公司在台灣生產製造，符合市面上各款主流電動車充電需求。

目標20分鐘車程內都可充電

黃偉哲表示，台南市是發展綠色載具重要據點，以往因充電樁較少，導致電動車主對到訪南部卻步，擴大設置充電樁不僅可改善車主們的充電焦慮，也能提升北部民眾開車來訪南部意願，讓旅程更無遠弗屆。

黃偉哲指出，在環境部補助和市府統籌下，經公開招標評選出台達電子工業公司，負責充電站基礎輸電線路工程及充電樁設備建置，並負責後續最長七年的充電站營運與管理，總投資金額包含補助款二．五億在內，將超過新台幣七億元，宣示台南市已跨出邁向淨零永續的重要一步。

交通局表示，該案建置工程預計於今年十一月底完成，後續將視工程施作與台電供電進度，逐步分批上線提供充電服務，吸引更多電動車車主前來使用。也將規劃整合充電站資訊，發布至網頁及「台南好停APP」，方便民眾透過充電站即時資訊快速查找充電站位置及空餘狀態，解決里程焦慮問題，促進低碳綠色運輸發展。

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