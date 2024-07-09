為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

區區有電動車充電站 11月底達標

台南市政府昨日宣布成功向中央爭取2.5億元補助經費，將於全市37個行政區總計202處場域建置充電站。（記者王姝琇攝）

台南市政府昨日宣布成功向中央爭取2.5億元補助經費，將於全市37個行政區總計202處場域建置充電站。（記者王姝琇攝）

2024/07/09 05:30

中央補助2.5億 202處場域建置 解決車主里程焦慮

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市政府成功向中央爭取二．五億元補助經費，將於全市卅七個行政區總計二○二處場域建置充電站，共包含一八○槍快充槍、二六六槍慢充槍，將打造台南成為全國電動汽車充電示範場域。該案建置工程預計於今年十一月底完成。

台南市政府昨日舉行「台南市公有停車場電動汽車充電環境建置簽約」記者會。市長黃偉哲宣布計畫於全市二○二處公有場域廣設充電樁，完整覆蓋全台南市卅七個行政區，達成全國唯一區區有充電站的目標。

包含180槍快充槍、266槍慢充槍

交通局說明，台南市目前公、民營加總共約有三五○槍充電槍，示範計畫的特色不只在市區建置充電站，更兼顧城鄉均衡設置，於全市各行政區均建置充電站，達到台南市境廿分鐘車程內都可以充電的目標。除廣泛建置一一kW慢充充電樁快速擴大充電站覆蓋範圍外，更將採用九○座規格為二○○kW的快充設備，約在十五至廿五分鐘即可提供行駛兩百至三百公里的電力。

另廠商更在投標計畫回饋項目承諾，將其中兩座快充設備升級為三五○kW超級充電站，可提高充電速度四○％以上，減少市民的充電焦慮。此外所有基礎設施與充電設備皆由台達電子公司在台灣生產製造，符合市面上各款主流電動車充電需求。

目標20分鐘車程內都可充電

黃偉哲表示，台南市是發展綠色載具重要據點，以往因充電樁較少，導致電動車主對到訪南部卻步，擴大設置充電樁不僅可改善車主們的充電焦慮，也能提升北部民眾開車來訪南部意願，讓旅程更無遠弗屆。

黃偉哲指出，在環境部補助和市府統籌下，經公開招標評選出台達電子工業公司，負責充電站基礎輸電線路工程及充電樁設備建置，並負責後續最長七年的充電站營運與管理，總投資金額包含補助款二．五億在內，將超過新台幣七億元，宣示台南市已跨出邁向淨零永續的重要一步。

交通局表示，該案建置工程預計於今年十一月底完成，後續將視工程施作與台電供電進度，逐步分批上線提供充電服務，吸引更多電動車車主前來使用。也將規劃整合充電站資訊，發布至網頁及「台南好停APP」，方便民眾透過充電站即時資訊快速查找充電站位置及空餘狀態，解決里程焦慮問題，促進低碳綠色運輸發展。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播