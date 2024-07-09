新北失業勞工子女 就學補助最高逾3萬

新北市政府開辦失業勞工子女生活扶助金，即日起受理申請，合併勞動部補助最高達3萬5800元。（新北勞工局提供）

2024/07/09 05:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕為減輕失業勞工的家庭經濟負擔，針對非自願離職的勞工，家中有子女就讀國內私立大專院校，經向勞動部申請「一一二學年度第二學期失業勞工子女就學補助」並獲審核通過，可再向新北市政府勞工局申請生活扶助金，最高補助一萬一千八百元，合併勞動部補助最高三萬五千八百元，即日起開放申請，八月七日截止。

即日起受理申請 8/7截止

勞工局長陳瑞嘉表示，失業勞工僅需填寫申請書、領據，並檢附勞動部審核結果通知單影本、一一二學年度第二學期明細學費收據影本、存摺影本，即可提出申請。二○二二年起放寬有參加職業訓練並領取生活津貼的失業勞工，也能請領生活扶助金。

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陳瑞嘉指出，為避免失業造成子女就學中斷困擾，新北市勞工局會在每年三月中旬，優先輔導非自願離職並核發失業給付或職業訓練生活津貼的失業勞工，向勞動部申請子女就學費用補助，經勾稽比對後，六月寄發審核結果通知單，勞工局再加碼提供補助。

相關簡章及申請書可至市府行政大樓一樓西側服務台、七樓勞工局、各區公所及八個公立就業服務站免費索取，或上「新北勞動雲」網站輸入關鍵字「失業勞工子女生活扶助」，即可下載申請表。

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