超級電腦創進1號上線 接替台灣杉1號、效能更強

新一代超級電腦「創進一號」7月開始提供服務。（國網中心提供）

2024/07/09 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕新一代超級電腦「創進一號」接替除役的台灣杉一號，於今年七月起提供服務，國研院國網中心表示，創進一號的CPU架構適用於各類高效能計算工作，提供氣候預測、天體物理模擬、分子模型模擬、工程設計與模擬等多項研究領域的計算資源。

最高效能達3.5Petaflops

創進一號設置於國網中心台南分部，該台超級電腦以CPU架構建置，共計六萬二四九六個計算核心，整體效能最高達三．五Petaflops（一Petaflops代表每秒執行一千兆次浮點運算），與九．二PB儲存能量。

請繼續往下閱讀...

創進一號與台灣杉三號使用相同的SLURM排程系統與InfiniBand高效能網路，延伸其高效能、擴展性和可靠性，使用者不用重新學習語法，多數程式碼只需稍微調整並重新編譯後就可使用。

國網中心主任張朝亮表示，國網中心今年底將完成十六Petaflops的GPU算力建置，以適應大型語言模型及數據驅動等人工智慧研究與應用需求；並依循國際先進國家高速計算建置趨勢，以二○二八年前完成建置二○○至三○○Petaflops算力為目標，推動台灣在全球科技研發領域的競爭力。

多領域展示卓越性能

張朝亮表示，創進一號在多領域展示卓越性能，包括天文物理、流體力學、大氣科學、高能物理、材料計算等，例如中研院天文物理研究提升計算速度五．三倍；中興大學與成功大學大幅提升流體力學計算模擬規模，將十億等級的極微小網格運算時間，從數月縮短至四十小時；台大海氣耦合模式測試效率相較台灣杉三號提高八十％，顯示出創進一號對科研創新的強大推動力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法