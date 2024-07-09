媒體15年前就已報導過爭議！國考認可計算機老舊、停產 困擾考生

國考可用計算機竟停產？ 考生家長投訴考選部公告可用計算機紅色部分已停辦，造成考生極大困擾。考選部今說明，已設使用落日條款，停產計算機只能用到明年底。（投訴家長提供）

2024/07/09 05:30

〔記者林曉雲／台北報導〕國家考試部分考科會用到計算機，一名國考考生家長向本報投訴，考選部認定可在考試時使用的計算機都很老舊，甚至已經停產，造成考生極大困擾。

公告151款 家長投訴81款停產

考選部主秘董鴻宗說明，目前公告核定的計算機型達一五一款，去年通盤檢討後，為保障已購買計算機應考人的權益，設定「落日條款」，讓已停產的計算機仍可用到明（一一四）年底。

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投訴家長提供考選部公告可使用的計算機型列表指出，其中約有八十一種停產，不知考選部提供停產計算機資訊有何意義？國家考試使用的工具應與時俱進，而不是食古不化，市面上買得到的計算機，很多不在考選部公告的標準名單，造成考生困擾。

考生戲稱智障型計算機

該家長還說，考選部公告可用計算機被考生戲稱為「智障型計算機」，十五年前媒體已經報導過此一爭議，沒想到十五年後竟仍在原地踏步，犧牲廣大考生權益。

投訴人也質疑，連工程類考科都被要求只能用一般計算機，實在誇張，代表國考訂定可用計算機的標準太狹隘。

停產機型仍可用到明年底

董鴻宗說明，國考計算機分為一般型及工程型，都會定期檢討，去年通盤檢視後，發現部分計算機已停產，但為了保障已購買使用的應考人權益（計算機一般可使用多年不易壞），經邀請學者專家開會討論後，決定設定「過渡期」，針對已停產的計算機，讓應考人可使用到一一四年底，近期將再邀學者專家規劃，公告受理計算機業者提出新案，增加可用計算機型。

近期邀學者專家規劃新機型

國考計算機一般型是指第一類計算機，就是很簡單的加減乘除功能，第二類（工程用）計算機則有三角函數、指對數等功能，以電機電子類來說，考題會有複數計算、極座標轉換，就需要用到第二類計算機。

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