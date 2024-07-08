基隆慶濟宮 媽祖孔明文化祭祈福

基隆慶濟宮昨舉辦媽祖孔明文化祭，邀請新北平溪區孔明廟神尊駐駕。（記者俞肇福攝）

2024/07/08 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市七堵慶濟宮昨天舉辦媽祖孔明文化祭，進行祈福法會、園遊會與親子闖關遊戲，基隆市副市長邱佩琳、基隆市議會副議長楊秀玉等人參與；邱佩琳說，希望透過祭典讓宗教信仰融入當地生活、活絡地方經濟並達到推廣宗教文化交流目的。

新北市平溪區十分老街的「孔明廟」今年首度將主祀的諸葛孔明駐駕至七堵慶濟宮，與慶濟宮奉祀的關羽相會，七日舉辦媽祖孔明文化祭，包括邱佩琳、楊秀玉及各行各業代表出席，向媽祖、孔明敬獻祈福，盼活化產業帶動地方發展。

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慶濟宮主委柯金標表示，慶濟宮主祀的媽祖指示在七月七日舉辦文化祭，感謝孔明廟主祀的諸葛孔明帶給七堵民眾智慧，結合慶濟宮奉祀的關聖帝君忠義護國，為文化祭典增添精彩；孔明廟主委林耀南說，期待諸葛孔明神尊駐駕，能讓士農工商各行各業智慧增財源廣進，保佑鄉親都能心想事成。

下午登場的文創園遊會、親子闖關活動及社團表演，廟方還準備了四百個小天燈和一百六十個「臭皮匠」軍牌給通過闖關的民眾；壓軸的重頭戲「借東風祈福晚會」在晚間七點七分登場，請到台灣最高階道士李游坤、中研院士李豐楙二位重量級道長聯合主持，迎請孔明神氣活現，借東風祝福台灣。

基隆慶濟宮昨舉辦媽祖孔明文化祭，有親子闖關遊戲。（記者俞肇福攝）

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