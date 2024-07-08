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大巨蛋白椅「吃球」 議員批北市府、遠雄鴕鳥

台北大巨蛋昨天職棒賽事因白色座椅「吃球」，引發爭議。圖為去年十月市長蔣萬安開箱大巨蛋。（資料照）

台北大巨蛋昨天職棒賽事因白色座椅「吃球」，引發爭議。圖為去年十月市長蔣萬安開箱大巨蛋。（資料照）

2024/07/08 05:30

〔記者詹湘淇／台北報導〕職棒統一獅隊與中信兄弟隊昨天在台北大巨蛋對戰，中信兄弟岳政華擊出右外野深遠飛球，小白球被大巨蛋白色系座椅「吃掉」，透過重播輔助判決也無法判斷是打中座椅或欄杆，引起統一獅教練抗議。國民黨議員詹為元認為非常不應該，市府應與遠雄商討調整座椅顏色；民眾黨議員陳宥丞說，市府和遠雄若持續抱持鴕鳥心態，只會影響國際賽事申請資格與球迷權益；台北市政府體育局表示，將要求遠雄持續蒐集球團比賽體驗，針對球場進行適度調整改善。

中職賽事 椅色影響落點判斷

詹為元說，大巨蛋作為室內球場，就是希望把室外球場各種不確定因素降到最低且可控，結果因椅子的顏色，讓是否為全壘打都無法確定，因硬體設備失誤造成比賽結果的變化，非常不應該；體育局應該與遠雄商討是否調整外野下層椅子的顏色，或在全壘打牆上緣增加輔助判斷工具，減少因場地設備造成的低級誤判。

陳宥丞︰恐影響申請國際賽事

陳宥丞表示，大巨蛋座椅採用令人詬病的白色系，視覺上容易吃掉小白球，早就不斷提醒應全面改善，但市府與遠雄自我感覺良好，最終只更換打者之眼區域，如今造成嚴重判決爭議，差點引發球員全武行；市府與遠雄若持續抱持鴕鳥心態，嚴重恐影響國際賽事的申請資格，讓台灣球迷的權益受損。

民進黨議員簡舒培認為，面對大巨蛋爭議，遠雄說不理就是不理，市府和議會還要幫忙解決演唱會與逃生避難問題，真是貽笑大方，「反正對遠雄來說，不需要積極配合，因為急的是台北市政府。」

體育局︰將要求遠雄評估調整

體育局表示，大巨蛋啟用前，已由美國職棒大聯盟人員及國內專業棒球人士現場勘查，確認球場設計均符合國際級棒球賽事標準；體育局後續將要求遠雄巨蛋公司，持續蒐集各中職球團的比賽體驗，審慎評估針對球場進行適度調整改善。

遠雄︰主辦方可隨時直接溝通

遠雄集團副總經理楊舜欽表示，尊重賽事期間裁判結果，活動主辦方若對場館設備有任何意見回饋，可以隨時直接溝通。

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