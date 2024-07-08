嘉市殯葬園區聯外道路 第三期動土

嘉市火化場聯外道路第二、三期工程將在黃線網格區銜接。（記者蔡宗勳攝）

2024/07/08 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕為解決嘉義市殯葬園區周邊交通壅塞，嘉義縣、市政府與民代攜手爭取中央補助進行園區聯外道路拓寬及新建工程，由縣府負責的第一期已完工通車、第二期日前決標，第三期由市府主導，昨舉行動土典禮。市長黃敏惠表示，第三期工程預定二○二六年完工，待二、三期工程完成後，將建構園區環狀道路網，徹底解決交通瓶頸。

市府指出，中央在二○二二年六月核定園區聯外道路第三期工程總經費三億六○五七萬餘元，補助兩億八四八五萬餘元，市府自籌七五七二萬餘元，第三期工程全長一五二○公尺、寬十五公尺，預定二○二六年完工，工程採半半施工法，第一階段先行施作路外拓寬段，既有路線維持通行，並於掃墓期落實工區管理，確保車輛進出順利。

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立委王美惠表示，聯外道路涉及縣市間權責歸屬，一直無法解決，經她與嘉縣立委一再和交通部、內政部等單位討論，終獲中央經費補助，解決縣市交通困境。

縣府建設處長郭良江說，第一期嘉一三八線主線拓寬工程二○二二年完工，第二期工程日前決標，近期發包，鑑於二、三期工程同步施作，恐有影響交通疑慮，近日將與市府協商相關事宜。

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