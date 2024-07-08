反國會濫權嘉市宣講 批藍白毀憲

民進黨嘉市黨部昨天傍晚舉辦「反濫權‧護民主」宣講活動，下雨澆不熄民眾熱情，吸引上百人到場聲援。（記者丁偉杰攝）

2024/07/08 05:30

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕民進黨嘉義市黨部昨傍晚在埤仔頭五顯帝廟廣場舉辦「反濫權．護民主」宣講活動，下雨澆不息民眾熱情，吸引上百人到場聲援。民進黨立委郭國文、蘇巧慧等人接連開講，砲轟國民黨聯手民眾黨在國會擴權反民主，與中國共產黨唱合，這是一場台灣民主體制輸贏的戰爭，為保護台灣民主，每個台灣人都是民主理念的戰鬥體與傳道士！

民進黨立委議員呼籲保護台灣民主

宣講活動由民進黨嘉市議員黃大祐、黃露慧、黃盈智、林煒軒輪番上陣，接著民進黨立委郭國文、蘇巧慧、新竹縣議員歐陽霆到場助講，現場氣氛熱烈激動。

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擔任嘉市黨部主委的黃大祐說，舉辦宣講目的要讓鄉親知道藍白站在民意對立面，不只藐視民意，更是踐踏民意，呼籲嘉市民主聖地鄉親一起站出來反濫權、護民主，讓藍白了解真正民意。

郭國文指出，藍白攜手通過國會擴權法案，讓立院權力集中，並推出財政收支劃分法修法、離島建設條例修法，全力配合中國「內化」台海，這分明是「獨權、搶錢、去主權」，與中國共產黨唱合，目的是要讓民進黨政府無法做事，若不及早防堵，台灣恐將「香港化」；民進黨一黨拚三黨，需要民意力挺，呼籲大家站出來保護台灣民主。

蘇巧慧說，台灣民主在「倒退嚕」，藍白在立院收攏憲政五權的所有權力於一身，為了就是限縮行政權，讓國家憲政體制面臨崩潰，將對台灣社會造成極大動盪，呼籲人民覺醒，並廣為宣傳，阻藍白毀憲亂政。

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