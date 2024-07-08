岸內製片所開鏡 將拍20部電影

「2024岸內製片所」昨日開鏡，20組青年拍攝團隊逾百位青年學子，將在岸內影視基地及鹽水區開拍電影作品。（記者王涵平攝）

2024/07/08 05:30

逾百位青年學子進駐基地及鹽水區開拍 總獎金60萬元

〔記者王涵平／台南報導〕「二○二四岸內製片所」昨日開鏡，廿組青年拍攝團隊逾百位青年學子，將於七月廿二日至八月廿五日在岸內影視基地及鹽水區開拍廿部電影作品，地方期盼岸內影視基地成為孵育影視人才的重要平台。

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劇情片結合實驗片 展現新意

開鏡儀式在鹽水區岸內影視基地舉行，南市文化局長謝仕淵及合作單位國家人權博物館、客家電視台、鹽水區公所等各界人士出席，祈求拍攝過程「平安順利，開鏡大吉」，入選的廿組有豐富的創意，部分作品主題明確，融入深刻的人權議題；也有藉由重演、檔案及動畫的結合，探討白色恐怖議題，展現歷史與創新間的特色融合。在場景的運用上，有作品改編真人故事，呈現特別的藝術風格。另有將劇情片與實驗片巧妙結合，展示前所未有的新意；也有以污染為靈感，融合民間傳說，成為特有的題材設計；也有以治水意象的民俗故事為背景，通過動畫與劇場形式展現奇幻風格。

9/28頒「金岸內獎」等獎項

頒獎典禮將於九月廿八日舉行，頒發「金岸內獎」、「評審推薦獎」、「金自由獎」、「最佳好客獎」、「最佳團隊獎」等多個獎項，總獎金高達六十萬元。文化局表示，國家人權博物館、客家電視台分別認領「金自由獎」、「最佳好客獎」，各提供五萬元獎金，許多在地商家也表達支持，包括鹽水商圈及月津港商圈提供餐飲折扣；添福商務旅館等提供住宿優惠，台南的影視公司大員視務所也供應租借器材六折。

謝仕淵說，岸內影視基地曾經是一座百年糖廠，如今已成為推動台灣影視產業的重要基地，希望透過獎項激發更多具有突破性且出色的影視作品萌芽與成長，期待學生們在岸內學習後能夠盡情發揮創意，推廣鹽水區的地方特色，並充分利用岸內影視基地的場景，創作出更多獨具風格的當地故事。

在地商家提供折扣支持拍攝

昨日開鏡儀式後，大師講堂：游移的鏡頭人生—從紀錄到劇情，金馬導演黃信堯分享電影創作經驗，另將邀請金馬導演蕭雅全及侯季然，也開放部分名額讓民眾參加，有興趣的民眾可關注活動官網及粉絲團。

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