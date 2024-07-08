自由日日Shoot》飛灰再利用 專家籲焚化廠設水洗場

高雄推飛灰水洗廠今年底完工，以水洗再利用，加速去化飛灰。（記者陳文嬋攝）

2024/07/08 05:30

〔記者陳嘉怡／台北報導〕垃圾焚化後會產生有毒的飛灰，近九成都送公有掩埋場或民營場處理。專家指出，國內焚化廠產生飛灰高達十七．三萬公噸，僅一．九萬公噸進行資源循環再利用，建議環境部趁焚化廠整改期，補助各縣市環保局設置飛灰水洗場，要求各焚化爐進行飛灰水洗後再利用，別再花高額經費掩埋處理。

前台北市環保局長劉銘龍表示，垃圾焚化後產生的飛灰，是焚化廠廢氣處理系統去除酸性氣體、懸浮微粒、重金屬等有害物質後的反應生成物。飛灰氯鹽含量高達五％至卅五％，會影響後續再利用產品品質，通常在送往後端再利用前，先經水洗降低氯鹽含量，後續作為水泥替代原料。

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劉銘龍指出，去年國內大型垃圾焚化廠飛灰產出量十七．三萬公噸，但僅一．九萬公噸被資源循環再利用，近九成飛灰被掩埋，其中七成進公有掩埋場、約一成五進民營場。然而，早在二○二一年六月底全台營運中垃圾掩埋場容量平均僅剩十．六七％，其中卅五處掩埋場已飽和無剩餘容量，因此飛灰水洗後再利用，為當走之路。

劉銘龍表示，目前僅台北市北投、木柵焚化爐，與桃園市焚化爐設有飛灰水洗場且有再利用實績，高雄市飛灰水洗廠則預計在今年底前完工。另去年全國共有八座焚化廠委託民間處理場掩埋飛灰固化物，但今年民間掩埋場僅剩一家，每公噸掩埋費用決標價已高達二萬至二．五萬元，掩埋成本高昂。

劉銘龍建議，環境部應趁焚化廠整改期間，補助各地環保局設置飛灰水洗場，而不是每年編列高額經費進行掩埋，耗用各地掩埋場的容量。

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