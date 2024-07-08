自由日日Shoot》全台84萬噸暫置垃圾 燒完要花12年

宜縣去年推動「來宜杯」循環杯免費租借。（圖由宜蘭縣政府提供）

2024/07/08 05:30

〔記者陳嘉怡／台北報導〕國人產生的垃圾量年年增加，近年全台有廿四座焚化廠進入整改期，處理量能不足，目前全台暫置於掩埋場垃圾共八十四萬噸，環境部目標四年內透過掩埋、打包解決縣市裸露堆置垃圾；但若要完全去化，以焚化量能估計，最快要到二○三六年。環團認為，焚化治標不治本，應儘速擴大禁限用免洗餐具場所，並補助業者改用環保餐具。

環團：源頭減量才是真正解方

綠色和平減塑專案主任張凱婷表示，環境部預估最快十二年解決暫置垃圾量問題太樂觀，協助地方調度燒垃圾、補助興建焚化設施提升焚化量能治標不治本，應增加時間精力和預算在推動源頭減量上，才是剷平垃圾山問題的真正解方。

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使用循環容器 應長期獎勵

張凱婷指出，雖然環境部目前透過試辦計畫推動商家使用循環容器，但往往試辦計畫一結束，業者又會回頭使用免洗餐具，建議給予提供循環容器的餐飲店家長期性的獎勵或補助，讓更多店家願意減少使用免洗餐具，像是電影院、體育賽事等封閉型場所就可以直接導入循環容器服務。

此外，環境部目前僅針對政府機關及學校等四類場所禁止內用提供各類材質的免洗餐具、八類場所禁止提供塑膠餐具，應擴大禁限用免洗餐具場所，並在規定年限之前透過輔導或補助店家轉換使用環保餐具。

看守台灣協會秘書長謝和霖表示，即使要取得焚化處理量能來解決垃圾危機，最快的也不是蓋焚化爐，而是大力推動源頭減量，同時做好資源回收與廚餘回收。

他根據環境部數據計算，紙容器去年回收量為一四．二八萬噸、回收率約有八十五％，成果看似不錯，但從另一方面來看，也代表還有十五％、二．五萬噸進到焚化或掩埋。

而包裝商品的泡殼、餅乾盒內的襯墊等平板包材每年則約有五．五萬噸被焚化處理。只要加強垃圾細分類，讓可以回收的資源回收物不要被丟入垃圾車、進到焚化爐，就能提高焚化爐處理量能，比興建焚化處理設施更省成本。

鼓勵夜市攤商減廢，新竹縣政府環保局號召攤商一起改用循環容器。（取自竹縣府官網）

新竹縣政府推動夜市減廢，會補助夜市內用大吃攤汰換免洗餐具，改用循環容器。（取自竹縣府官網）

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